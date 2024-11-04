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Сегодня, 02:55

Чемпион ACA Гончаров: «Порекомендовал бы Роше поработать над ударом»

Сергей Разин
корреспондент
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Чемпион ACA Евгений Гончаров прокомментировал удар кулаком защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

«Удар неподготовленного человека. Махнул рукой и все, видимо, разозлился сильно. Я же не знаю, какой у них диалог был. Скорее всего, были какие-то оскорбления, при этом толкая человека в лицо рукой. Наверное, он вправе сделать такое действие. Есть такая поговорка: «Добро должно быть с кулаками». Мы это видим на видеоролике.

Ударил — правильно сделал. Когда была ситуация с Зинедином Зиданом в финале чемпионата мира, первое время его начали осуждать: зачем он это сделал, подвел команду. А позже выяснилось, что задевали личное, оскорбляли его семью. Даже такие великие люди, как Зидан, могут потерять контроль.

Пригласил бы Рошу потренироваться? Я же не тренер. Порекомендовал бы ему поработать над ударом, чтобы в следующий раз, когда он будет бить, тот человек, которого он ударил, упал. Тогда больше конфликтов, по крайней мере с ним, ни у кого из игроков команд-соперниц не возникнет», — приводит слова Гончарова «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА с 24 очками находится на шестой строчке.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша

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