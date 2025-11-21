Чемпион СССР 1972 года Елисеев скончался в 76 лет

Сегодня, 16:29
Советский футболист Юрий Елисеев скончался в возрасте 76 лет, сообщает пресс-служба РФС.
Елисеев является чемпионом СССР 1972 года в составе луганской «Зари». Во время футбольной карьеры он, в частности, выступал за свердловский «Шахтер» и куйбышевские «Крылья Советов». В 1972-м футболист также стал бронзовым призером Олимпийских игр в Мюнхене.
После окончания игровой карьеры Елисеев работал тренером в луганских «Заре», «Агате» и был директором городской ДЮСШ «Юность».
Российский футбольный союз выразил соболезнования родным и близким Елисеева.
Saiga-спринтер
Царствия Небесного. Елисеев стал чемпионом СССР в составе команды "Заря" из города Ворошиловград.
21.11.2025
Lars Berger
Соболезнования родным и близким.
21.11.2025