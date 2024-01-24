«Чемпионат»: АПЛ заблокировала переход Кордобы из «Краснодара» в «Фулхэм»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не перейдет в «Фулхэм», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, переход 30-летнего колумбийца заблокировала АПЛ. Руководство лиги все еще выступает против сделок с российскими клубами.

22 января Evening Standard сообщал, что лондонский клуб хочет арендовать Кордобу у «Краснодара» до конца сезона с правом выкупа за 8,2 миллиона евро.

В текущем сезоне форвард провел за «быков» 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.