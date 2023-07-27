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Сегодня, 16:14

«Чемпионат»: ЦСКА хочет приобрести защитника «Клермона» Нето Боржеса

Ана Горшкова
Корреспондент
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ЦСКА хочет приобрести левого защитника «Клермона» Нето Боржеса, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, сам игрок готов перейти в московский клуб, в данный момент идет диалог с агентами игрока. Изначально французы хотели получить за 26-летнего игрока 5 миллионов евро, но ЦСКА не готов платить более 3 миллионов евро.

Боржес в прошлом сезоне сыграл 34 матча за «Клермон» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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Источник: ФК Чемпионат
ФК Клермон Фут
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