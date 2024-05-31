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Сегодня, 22:08

«Чемпионат»: Николич возглавит ЦСКА в случае увольнения Федотова

Алина Савинова
Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА предложил контракт сербскому тренеру Марко Николичу, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что подписание соглашения с 44-летним специалистом будет зависеть от решения по Владимиру Федотову. Раннее появилась информация о том, что ЦСКА определится с будущем нынешнего главного тренера в команде в выходные.

Федотов возглавляет ЦСКА с 2022 года. Его соглашение с московским клубом рассчитано до лета 2025 года. В сезоне-2023/24 армейцы заняли 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, а также дошли до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, где уступили «Зениту» в серии пенальти.

В четверг, 30 мая, «Шабаб Аль-Ахли» объявил о расторжении контракта с Марко Николичем. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. До работы в команде из ОАЭ серб тренировал «Локомотив».

Источник: Чемпионат
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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