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Сегодня, 17:41

«Чемпионат»: Рибалта улетел из России после переговоров со «Спартаком»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта покинул пределы России после переговоров со «Спартаком», информирует «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что 43-летний менеджер отправился в Европу.

7 декабря журналист Иван Карпов сообщал, что испанец является одним из кандидатов на пост спортивного директора «Спартака». Сам функционер опроверг эту информацию. По его словам, он прилетел в столицу России «на каникулы».

С 2018 по 2021 год Рибалта работал спортивным директором «Зенита». После этого он занимал такой же пост в «Парме» и «Марселе», который покинул в октябре текущего года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5351456-haver-ribalta-uletel-iz-rossii-posle-peregovorov-so-spartakom.html
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Хавьер Рибалта
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