РПЛ: итоговая турнирная таблица чемпионата России-2022/23

В субботу, 3 июня, завершился чемпионат России-2022/23.

Чемпионом досрочно стал «Зенит», второе место занял ЦСКА, третьим стал «Спартак».

РПЛ покинули «Химки» и «Торпедо», вместо которых в следующем сезоне сыграют «Рубин» и «Балтика».

В стыковых матчах с командами первой лиги встретятся «Факел» с «Енисеем» и «Пари Нижний Новгород» с «Родиной».