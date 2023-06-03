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РПЛ

Сегодня, 19:06

РПЛ: итоговая турнирная таблица чемпионата России-2022/23

Футболисты ЦСКА
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В субботу, 3 июня, завершился чемпионат России-2022/23.

Чемпионом досрочно стал «Зенит», второе место занял ЦСКА, третьим стал «Спартак».

РПЛ покинули «Химки» и «Торпедо», вместо которых в следующем сезоне сыграют «Рубин» и «Балтика».

В стыковых матчах с командами первой лиги встретятся «Факел» с «Енисеем» и «Пари Нижний Новгород» с «Родиной».

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

30

21

7

2

74-20

70

2

ЦСКА

30

17

7

6

56-27

58

3

Спартак

30

15

9

6

60-38

54

4

Ростов

30

15

8

7

48-44

53

5

Ахмат

30

15

5

10

51-39

50

6

Краснодар

30

13

9

8

62-46

48

7

Оренбург

30

14

4

12

58-55

46

8

Локомотив

30

13

6

11

54-46

45

9

Динамо

30

13

6

11

49-45

45

10

Сочи

30

11

5

14

37-54

38

11

Урал

30

10

6

14

33-45

36

12

Крылья Советов

30

8

8

14

32-45

32

13

Пари НН

30

8

6

16

33-50

30

14

Факел

30

6

12

12

36-48

30

15

Химки

30

4

6

20

25-67

18

16

Торпедо М

30

3

4

23

22-61

13
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
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