РПЛ: итоговая турнирная таблица чемпионата России-2022/23

Сегодня, 19:06
В субботу, 3 июня, завершился чемпионат России-2022/23.
Чемпионом досрочно стал «Зенит», второе место занял ЦСКА, третьим стал «Спартак».
РПЛ покинули «Химки» и «Торпедо», вместо которых в следующем сезоне сыграют «Рубин» и «Балтика».
В стыковых матчах с командами первой лиги встретятся «Факел» с «Енисеем» и «Пари Нижний Новгород» с «Родиной».
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
30
|
21
|
7
|
2
|
74-20
|
70
|
2
|
ЦСКА
|
30
|
17
|
7
|
6
|
56-27
|
58
|
3
|
Спартак
|
30
|
15
|
9
|
6
|
60-38
|
54
|
4
|
Ростов
|
30
|
15
|
8
|
7
|
48-44
|
53
|
5
|
Ахмат
|
30
|
15
|
5
|
10
|
51-39
|
50
|
6
|
Краснодар
|
30
|
13
|
9
|
8
|
62-46
|
48
|
7
|
Оренбург
|
30
|
14
|
4
|
12
|
58-55
|
46
|
8
|
Локомотив
|
30
|
13
|
6
|
11
|
54-46
|
45
|
9
|
Динамо
|
30
|
13
|
6
|
11
|
49-45
|
45
|
10
|
Сочи
|
30
|
11
|
5
|
14
|
37-54
|
38
|
11
|
Урал
|
30
|
10
|
6
|
14
|
33-45
|
36
|
12
|
Крылья Советов
|
30
|
8
|
8
|
14
|
32-45
|
32
|
13
|
Пари НН
|
30
|
8
|
6
|
16
|
33-50
|
30
|
14
|
Факел
|
30
|
6
|
12
|
12
|
36-48
|
30
|
15
|
Химки
|
30
|
4
|
6
|
20
|
25-67
|
18
|
16
|
Торпедо М
|
30
|
3
|
4
|
23
|
22-61
|
13