РПЛ, расписание и результаты 10-го тура: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи

10-й тур чемпионата России сезона-2024/25. С 27 по 29 сентября пройдут матчи 10-го тура РПЛ. 27 сентября состоятся встречи «Оренбург» — «Пари НН» (начало — в 16.30 мск) и «Факел» — «Рубин» (19.00). На 28 сентября запланированы игры ЦСКА — «Ахмат» (14.00), «Локомотив» — «Спартак» (16.30), «Краснодар» — «Зенит» (19.30) и «Ростов» — «Акрон» (20.00). 29 сентября пройдут матчи «Крылья Советов» — «Химки» (16.30) и «Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва) (19.00). 27 сентября, пятница 28 сентября, суббота 29 сентября, воскресенье Турнирная таблица чемпионата России //

Календарь всех матчей сезона-2024/25