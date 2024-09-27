Сегодня, 08:30
С 27 по 29 сентября пройдут матчи 10-го тура РПЛ.
27 сентября состоятся встречи «Оренбург» — «Пари НН» (начало — в 16.30 мск) и «Факел» — «Рубин» (19.00).
На 28 сентября запланированы игры ЦСКА — «Ахмат» (14.00), «Локомотив» — «Спартак» (16.30), «Краснодар» — «Зенит» (19.30) и «Ростов» — «Акрон» (20.00).
29 сентября пройдут матчи «Крылья Советов» — «Химки» (16.30) и «Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва) (19.00).
Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2024/25