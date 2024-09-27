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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 08:30

РПЛ, расписание и результаты 10-го тура: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков (в центре) наносит удар по воротам «Краснодара».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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10-й тур чемпионата России сезона-2024/25.

С 27 по 29 сентября пройдут матчи 10-го тура РПЛ.

27 сентября состоятся встречи «Оренбург» — «Пари НН» (начало — в 16.30 мск) и «Факел» — «Рубин» (19.00).

На 28 сентября запланированы игры ЦСКА — «Ахмат» (14.00), «Локомотив» — «Спартак» (16.30), «Краснодар» — «Зенит» (19.30) и «Ростов» — «Акрон» (20.00).

29 сентября пройдут матчи «Крылья Советов» — «Химки» (16.30) и «Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва) (19.00).

27 сентября, пятница

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
27 сент, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Пари НН
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
27 сент, 19:00. Факел (Воронеж)
Факел
Рубин

28 сентября, суббота

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Акрон

29 сентября, воскресенье

29.09.2024 | Крылья Советов — Химки
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Динамо

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2024/25

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