РПЛ: «Динамо» — «Краснодар», «Локомотив» — «Рубин» и другие матчи 1-го тура

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22 июля в Москве состоится один из самых интригующих матчей первого тура РПЛ — «Локомотив» примет вернувшийся в элиту «Рубин». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что у столичной команды есть неплохие шансы на победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.82, вероятность такого исхода — примерно 55%. Успех «Рубина» котируется за 4.15 (21%), ничья — за 3.90 (24%).

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