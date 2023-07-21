Сегодня, 08:35
Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Таблица трансферов РПЛ: все сделки межсезонья
22 июля в Москве состоится один из самых интригующих матчей первого тура РПЛ — «Локомотив» примет вернувшийся в элиту «Рубин». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что у столичной команды есть неплохие шансы на победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.82, вероятность такого исхода — примерно 55%. Успех «Рубина» котируется за 4.15 (21%), ничья — за 3.90 (24%).
Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).