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Сегодня, 08:35

РПЛ: «Динамо» — «Краснодар», «Локомотив» — «Рубин» и другие матчи 1-го тура

Сергей Ревенко
Корреспондент
Игроки «Динамо» Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин и Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Первый тур чемпионата России сезона-2023/24.
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 13:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
ЦСКА
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 15:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Зенит
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 17:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Оренбург
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Факел
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Балтика

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22 июля в Москве состоится один из самых интригующих матчей первого тура РПЛ — «Локомотив» примет вернувшийся в элиту «Рубин». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что у столичной команды есть неплохие шансы на победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.82, вероятность такого исхода — примерно 55%. Успех «Рубина» котируется за 4.15 (21%), ничья — за 3.90 (24%).

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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