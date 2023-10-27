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27 октября, 21:00

РПЛ: «Ростов» — «Локомотив», ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи 13-го тура

Футболисты ЦСКА празднуют забитый мяч.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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13-й тур чемпионата России сезона-2023/24.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:0
Балтика
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Спартак
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Оренбург
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
29 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Сочи
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
29 окт, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Урал
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
29 окт, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Краснодар

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2023/24

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Получится ли у ЦСКА нанести «Краснодару» первое поражение в сезоне? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают армейцев фаворитами предстоящего матча. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.30, что порядка 43% вероятности исхода. Триумф гостей предложен за 3.10 (32%), ничья — за 3.65 (25%).

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