27 октября, 21:00
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Получится ли у ЦСКА нанести «Краснодару» первое поражение в сезоне? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают армейцев фаворитами предстоящего матча. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.30, что порядка 43% вероятности исхода. Триумф гостей предложен за 3.10 (32%), ничья — за 3.65 (25%).
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