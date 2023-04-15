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Сегодня, 10:00

РПЛ: «Торпедо» — «Спартак», «Ростов» — «Зенит» и другие матчи 23-го тура

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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23-й тур чемпионата России.
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Химки
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Пари Нижний Новгород
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Краснодар
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 16:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
ЦСКА
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 19:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
Спартак
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
16 апр, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
16 апр, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Ахмат
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
16 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Зенит

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Главный матч тура пройдет на юге России, где «Ростов» примет «Зенит». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает команду Сергея Семака безоговорочным фаворитом встречи: на победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.55, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (23%), успех коллектива Валерия Карпина — за 5.70 (13%).

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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