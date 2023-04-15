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Главный матч тура пройдет на юге России, где «Ростов» примет «Зенит». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает команду Сергея Семака безоговорочным фаворитом встречи: на победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.55, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (23%), успех коллектива Валерия Карпина — за 5.70 (13%).
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