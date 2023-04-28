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В центральном матче тура «Спартак» сыграет с «Ростовом». В четырех предыдущих встречах соперники неизменно обменивались голами. На то, что москвичи и ростовчане снова забьют друг другу, букмекерская компания ФОНБЕТ выставила коэффициент 1.70. Противоположный исход, если не верите в результативность противостояния, можно взять за 2.15.
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