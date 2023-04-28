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Сегодня, 08:00

РПЛ: «Спартак» — «Ростов», «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи 25-го тура

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото ФК «Ростов»
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25-й тур чемпионата России.
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
28 апр, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Факел
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
29 апр, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
29 апр, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
29 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Урал
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
29 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ростов
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
30 апр, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Пари Нижний Новгород
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
30 апр, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Торпедо М
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
30 апр, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Химки

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В центральном матче тура «Спартак» сыграет с «Ростовом». В четырех предыдущих встречах соперники неизменно обменивались голами. На то, что москвичи и ростовчане снова забьют друг другу, букмекерская компания ФОНБЕТ выставила коэффициент 1.70. Противоположный исход, если не верите в результативность противостояния, можно взять за 2.15.

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Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
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