РПЛ: «Спартак» — «Ростов», «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи 25-го тура

25-й тур чемпионата России.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь //

Календарь всех матчей сезона-2022/23 — по этой ссылке

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

В центральном матче тура «Спартак» сыграет с «Ростовом». В четырех предыдущих встречах соперники неизменно обменивались голами. На то, что москвичи и ростовчане снова забьют друг другу, букмекерская компания ФОНБЕТ выставила коэффициент 1.70. Противоположный исход, если не верите в результативность противостояния, можно взять за 2.15.