«Локомотив» вернулся на первое место: таблица РПЛ после 12-го тура

В воскресенье, 19 октября, матчем «Динамо» — «Ахмат» (2:2) завершился 12-й тур чемпионата России. «Локомотив» разгромил ЦСКА (3:0) и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» (2:0), «Зенит» обыграл «Сочи» (3:0), «Балтика» разгромила «Рубин» (3:0). РПЛ: результаты всех матчей 12-го тура В 13-м туре встречаются: 25 октября «Спартак» — «Оренбург» (14.00), «Ростов» — «Динамо» Мх (16.30), ЦСКА — «Крылья Советов» (19.00); 26 октября «Акрон» — «Локомотив» (13.00), «Пари НН» — «Балтика» (15.15), «Зенит» — «Динамо» (17.30), «Краснодар» — «Рубин» (19.45); 27 октября «Ахмат» — «Сочи» (19.30).

Юрий Колотовкин Да-да-да. Аналитика лучше Бубнова. Ттд только забыли посчитать) Гол не должен был залетать-но он залетел. Как и ещё два. В том числе и от "самого переоцененного чела в нашем футболе". Может, Локо и средняя команда, то тогда ЦСКА в конкретном матче - гораздо хуже средней. Вот и весь сказ. 20.10.2025

Archon Ну.вы рассказали про два минуса..Но чтобы сократить с 3-0 до ничьей этого,мягко говоря, не хватает)) 20.10.2025

МАО Если смотреть только на результат Локо-ЦСКА. то может поазаться. что клуб-монстр раздавил козявку. Но по моему, всё не так. Локо- средняя команда с безумной прухой. 10500% пенальти в пользу ЦСКА не дали, второй гол в ворота коней без помощи Хоттабыча никак не должен был залетать. Батраков- самый переоценённый чел в нашем футболе. Просто в игре против парвозов не будет, но,походу, Краснодар сильнее сейчас проводниц. А Краснодар мы обыграли. 19.10.2025

Saiga-спринтер Рассказывай это дилетантам. В нормальной текущей турнирной таблице преимущество имеет команда по разнице мячей. Учебник 2 курса ИФК "Организауия и проведекние соревнований". Личные встречи учитаваются когда команды, имеющие равное количество очков, провели между собой все матчи дома и в гостях. 19.10.2025

Артем Лидирует команда Локомотив) Сначала учитываются личные встречи. 19.10.2025