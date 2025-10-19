«Локомотив» вернулся на первое место: таблица РПЛ после 12-го тура

19 октября, 21:42
В воскресенье, 19 октября, матчем «Динамо» — «Ахмат» (2:2) завершился 12-й тур чемпионата России.
«Локомотив» разгромил ЦСКА (3:0) и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» (2:0), «Зенит» обыграл «Сочи» (3:0), «Балтика» разгромила «Рубин» (3:0).
РПЛ: результаты всех матчей 12-го тура
В 13-м туре встречаются: 25 октября «Спартак» — «Оренбург» (14.00), «Ростов» — «Динамо» Мх (16.30), ЦСКА — «Крылья Советов» (19.00);
26 октября «Акрон» — «Локомотив» (13.00), «Пари НН» — «Балтика» (15.15), «Зенит» — «Динамо» (17.30), «Краснодар» — «Рубин» (19.45);
27 октября «Ахмат» — «Сочи» (19.30).
Юрий Колотовкин
Да-да-да. Аналитика лучше Бубнова. Ттд только забыли посчитать) Гол не должен был залетать-но он залетел. Как и ещё два. В том числе и от "самого переоцененного чела в нашем футболе". Может, Локо и средняя команда, то тогда ЦСКА в конкретном матче - гораздо хуже средней. Вот и весь сказ.
20.10.2025
Archon
Ну.вы рассказали про два минуса..Но чтобы сократить с 3-0 до ничьей этого,мягко говоря, не хватает))
20.10.2025
МАО
Если смотреть только на результат Локо-ЦСКА. то может поазаться. что клуб-монстр раздавил козявку. Но по моему, всё не так. Локо- средняя команда с безумной прухой. 10500% пенальти в пользу ЦСКА не дали, второй гол в ворота коней без помощи Хоттабыча никак не должен был залетать. Батраков- самый переоценённый чел в нашем футболе. Просто в игре против парвозов не будет, но,походу, Краснодар сильнее сейчас проводниц. А Краснодар мы обыграли.
19.10.2025
Saiga-спринтер
Рассказывай это дилетантам. В нормальной текущей турнирной таблице преимущество имеет команда по разнице мячей. Учебник 2 курса ИФК "Организауия и проведекние соревнований". Личные встречи учитаваются когда команды, имеющие равное количество очков, провели между собой все матчи дома и в гостях.
19.10.2025
Артем
Лидирует команда Локомотив) Сначала учитываются личные встречи.
19.10.2025
Saiga-спринтер
Лидирует команда "Краснодар", которая занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ после игр 12 игрового тура по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
19.10.2025