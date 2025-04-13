«Зенит» сократил отставание от «Краснодара», ЦСКА догнал «Спартак»: таблица РПЛ после 24-го тура

В воскресенье, 13 апреля, матчем «Химки» — «Крылья Советов» (1:1) завершился 24-й тур чемпионата России.

Лидер турнирной таблицы РПЛ «Краснодар» (52 очка) крупно уступил «Зениту» (1:4), который сократил отставание от «быков» до 2 очков.

ЦСКА благодаря победе над «Оренбургом» (2:0) догнал «Спартак», который проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2), — у двух московских команд по 47 очков.

РПЛ: результаты всех матчей 24-го тура

В 25-м туре встречаются: 19 апреля «Оренбург» — «Динамо» Мх (12.00), «Акрон» — «Спартак» (14.30), «Локомотив» — «Пари НН» (17.00), «Краснодар» — «Ахмат» (19.30);

20 апреля «Динамо» — «Рубин» (14.00), «Факел» — «Ростов» (14.00), «Зенит» — «Химки» (16.30), ЦСКА — «Крылья Советов» (19.30).