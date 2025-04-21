«Краснодар», «Зенит» и «Спартак» одержали победы: таблица РПЛ после 25-го тура

Сегодня, 15:25
Лидеры чемпионата России — «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» одержали победы в 25-м туре премьер-лиги.
«Быки» обыграли «Ахмат» (3:1), сине-бело-голубые — «Химки» (1:0), москвичи одержали волевую победу над «Акроном» (3:2).
ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), «Динамо» победило «Рубин» (3:1), «Локомотив» разгромил «Пари НН» (3:0).
РПЛ: результаты всех матчей 25-го тура
В 26-м туре встречаются: 25 апреля «Динамо» Мх — «Краснодар» (19.30);
26 апреля «Динамо» — «Зенит» (14.00), «Пари НН» — «Ахмат» (14.00), «Ростов» — «Локомотив» (16.30), «Спартак» — ЦСКА (19.30);
27 апреля «Крылья Советов» — «Оренбург» (14.00), «Химки» — «Акрон» (16.30), «Рубин» — «Факел» (19.00).