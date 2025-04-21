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Сегодня, 15:25

«Краснодар», «Зенит» и «Спартак» одержали победы: таблица РПЛ после 25-го тура

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал автором первого гол в матче с «Ахматом» (3:1).
Фото ФК «Краснодар»
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Лидеры чемпионата России — «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» одержали победы в 25-м туре премьер-лиги.

«Быки» обыграли «Ахмат» (3:1), сине-бело-голубые — «Химки» (1:0), москвичи одержали волевую победу над «Акроном» (3:2).

Эдуард Сперцян, Луис Энрике, Манфред Угальде и&nbsp;Матвей Кисляк.Чемпионская гонка РПЛ: у «Зенита» лучший календарь, ЦСКА или «Спартак» сойдут с дистанции в следующем туре?

ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), «Динамо» победило «Рубин» (3:1), «Локомотив» разгромил «Пари НН» (3:0).

РПЛ: результаты всех матчей 25-го тура

В 26-м туре встречаются: 25 апреля «Динамо» Мх — «Краснодар» (19.30);

26 апреля «Динамо» — «Зенит» (14.00), «Пари НН» — «Ахмат» (14.00), «Ростов» — «Локомотив» (16.30), «Спартак» — ЦСКА (19.30);

27 апреля «Крылья Советов» — «Оренбург» (14.00), «Химки» — «Акрон» (16.30), «Рубин» — «Факел» (19.00).

Источник: Турнирная таблица РПЛ
РПЛ
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