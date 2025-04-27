«Краснодар» оторвался от «Зенита», ЦСКА опередил «Спартак»: таблица РПЛ после 26-го тура

В воскресенье, 27 апреля, матчем «Рубин» — «Факел» (2:1) завершился 26-й тур РПЛ.

Лидер чемпионата «Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» (3:2) и увеличил отрыв от «Зенита», который сыграл вничью с «Динамо» (1:1).

ЦСКА обыграл «Спартак» (2:1) и обошел красно-белых в турнирной таблице.

РПЛ: результаты всех матчей 26-го тура

В 27-м туре встречаются: 2 мая «Акрон» — «Динамо» Махачкала (18.00);

3 мая «Локомотив» — «Оренбург» (17.00), «Краснодар» — «Рубин» (19.30);

4 мая «Факел» — «Спартак» (14.00), «Ахмат» — ЦСКА (16.30), «Зенит» — «Пари НН» (19.30), «Химки» — «Ростов» (19.30);

5 мая «Крылья Советов» — «Динамо» (18.30).