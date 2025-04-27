Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:16

«Краснодар» оторвался от «Зенита», ЦСКА опередил «Спартак»: таблица РПЛ после 26-го тура

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян празднует гол в ворота махачкалинского «Динамо» (3:2).
Фото ФК «Краснодар»
Telegram Дзен

В воскресенье, 27 апреля, матчем «Рубин» — «Факел» (2:1) завершился 26-й тур РПЛ.

Лидер чемпионата «Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» (3:2) и увеличил отрыв от «Зенита», который сыграл вничью с «Динамо» (1:1).

ЦСКА обыграл «Спартак» (2:1) и обошел красно-белых в турнирной таблице.

РПЛ: результаты всех матчей 26-го тура

В 27-м туре встречаются: 2 мая «Акрон» — «Динамо» Махачкала (18.00);

3 мая «Локомотив» — «Оренбург» (17.00), «Краснодар» — «Рубин» (19.30);

4 мая «Факел» — «Спартак» (14.00), «Ахмат» — ЦСКА (16.30), «Зенит» — «Пари НН» (19.30), «Химки» — «Ростов» (19.30);

5 мая «Крылья Советов» — «Динамо» (18.30).

Источник: Турнирная таблица РПЛ
1
РПЛ
Читайте также
«Краснодар» заработал право на поражение. Что происходит с чемпионской гонкой в РПЛ
Агкацев отбил пенальти ценой травмы в матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»
Госсекретарь США заявил о необходимости гарантий при мирной сделке по Украине
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил второй дубль в плей-офф НХЛ-2025
Народный артист РФ Гафаров умер в Уфе на 78-м году жизни
Премьер-министр Гренландии заявил о готовности к партнерству с США
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 26 апреля
«Чайка» — «Сочи»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Балтика»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
Материалы сюжета РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
Защитник «Факела» Дзиов доставлен в больницу. У футболиста перелом ноги со смещением
РПЛ, 26-й тур: «Рубин» победил «Факел», «Спартак» уступил ЦСКА и другие матчи
«Рубин» в большинстве обыграл «Факел» благодаря дублю Безрукова
«Рубин» — «Факел»: видео голов матча
Кошмар дня: Дзиов сломал ногу в столкновении с Рожковым, оба закончили игру. Кадры не для слабонервных
Эмоции, жесты и фотография на щитке: яркие моменты матча РПЛ в Химках
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя