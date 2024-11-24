«Зенит» обошел «Краснодар», «Спартак» опередил «Динамо»: турнирная таблица РПЛ после 16-го тура

В воскресенье, 24 ноября, завершился 16-й тур чемпионата России. По его итогам в РПЛ сменился лидер — «Зенит» победил «Оренбург» (1:0) и обошел «Краснодар», который сыграл вничью с «Химками» (2:2).

К расположившемуся на третьем месте «Локомотиву» приблизился «Спартак», разгромивший красно-зеленых в очной встрече со счетом 5:2.

Результаты всех матчей 16-го тура РПЛ

В 17-м туре встречаются: 30 ноября «Акрон» — «Оренбург» (14.00), ЦСКА — «Рубин» (16.30), «Ростов» — «Пари НН» (19.00);

1 декабря «Локомотив» — «Химки» (14.00), «Зенит» — «Крылья Советов» (16.30), «Динамо» Мх — «Факел» (19.00), «Краснодар» — «Спартак» (19.30);

2 декабря «Ахмат» — «Динамо» (19.00).