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Сегодня, 21:37

Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после первого круга

«Зенит» опережает «Спартак» на 7 очков по итогам первого круга РПЛ
Футболисты «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
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В воскресенье, 30 октября, матчем «Краснодар» — «Зенит» (0:1) завершился первый круг чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга прошла его без поражений и опережает ближайшего преследователя — «Спартак» — на 7 очков.

ЦСКА и «Ростов» отстают от красно-белых на 3 очка. В зоне стыков расположились «Факел» и «Локомотив», в зоне вылета — «Торпедо» и «Химки».

Результаты матчей 15-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

15

12

3

0

44-5

39

2

Спартак

15

10

2

3

37-16

32

3

ЦСКА

15

8

5

2

29-15

29

4

Ростов

15

8

5

2

27-21

29

5

Динамо

15

7

5

3

30-18

26

6

Краснодар

15

7

3

5

27-21

24

7

Ахмат

15

7

2

6

23-23

23

8

Оренбург

15

7

1

7

28-34

22

9

Сочи

15

6

3

6

24-31

21

10

Урал

15

5

2

8

17-26

17

11

Крылья Советов

15

4

5

6

17-22

17

12

Нижний Новгород

15

3

4

8

18-27

13

13

Факел

15

1

9

5

18-28

12

14

Локомотив

15

3

3

9

17-30

12

15

Химки

15

2

3

10

14-34

9

16

Торпедо

15

1

3

11

7-26

6

В 16-м туре встречаются: 4 ноября «Химки» — «Оренбург» (19.00);
5 ноября «Сочи» — «Спартак» (14.00), «Зенит» — «Ахмат» (16.30), «Факел» — «Краснодар» (16.30), ЦСКА — «Нижний Новгород» (19.00);
6 ноября «Урал» — «Локомотив» (14.00), «Торпедо» — «Крылья Советов» (16.30), «Ростов» — «Динамо» (19.00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
РПЛ
7
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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