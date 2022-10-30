Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после первого круга

В воскресенье, 30 октября, матчем «Краснодар» — «Зенит» (0:1) завершился первый круг чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга прошла его без поражений и опережает ближайшего преследователя — «Спартак» — на 7 очков.

ЦСКА и «Ростов» отстают от красно-белых на 3 очка. В зоне стыков расположились «Факел» и «Локомотив», в зоне вылета — «Торпедо» и «Химки».

Результаты матчей 15-го тура

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 15 12 3 0 44-5 39 2 Спартак 15 10 2 3 37-16 32 3 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29 4 Ростов 15 8 5 2 27-21 29 5 Динамо 15 7 5 3 30-18 26 6 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24 7 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23 8 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22 9 Сочи 15 6 3 6 24-31 21 10 Урал 15 5 2 8 17-26 17 11 Крылья Советов 15 4 5 6 17-22 17 12 Нижний Новгород 15 3 4 8 18-27 13 13 Факел 15 1 9 5 18-28 12 14 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12 15 Химки 15 2 3 10 14-34 9 16 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6

В 16-м туре встречаются: 4 ноября «Химки» — «Оренбург» (19.00);

5 ноября «Сочи» — «Спартак» (14.00), «Зенит» — «Ахмат» (16.30), «Факел» — «Краснодар» (16.30), ЦСКА — «Нижний Новгород» (19.00);

6 ноября «Урал» — «Локомотив» (14.00), «Торпедо» — «Крылья Советов» (16.30), «Ростов» — «Динамо» (19.00).