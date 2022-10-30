Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после первого круга

Сегодня, 21:37
В воскресенье, 30 октября, матчем «Краснодар» — «Зенит» (0:1) завершился первый круг чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга прошла его без поражений и опережает ближайшего преследователя — «Спартак» — на 7 очков.
ЦСКА и «Ростов» отстают от красно-белых на 3 очка. В зоне стыков расположились «Факел» и «Локомотив», в зоне вылета — «Торпедо» и «Химки».
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
15
|
12
|
3
|
0
|
44-5
|
39
|
2
|
Спартак
|
15
|
10
|
2
|
3
|
37-16
|
32
|
3
|
ЦСКА
|
15
|
8
|
5
|
2
|
29-15
|
29
|
4
|
Ростов
|
15
|
8
|
5
|
2
|
27-21
|
29
|
5
|
Динамо
|
15
|
7
|
5
|
3
|
30-18
|
26
|
6
|
Краснодар
|
15
|
7
|
3
|
5
|
27-21
|
24
|
7
|
Ахмат
|
15
|
7
|
2
|
6
|
23-23
|
23
|
8
|
Оренбург
|
15
|
7
|
1
|
7
|
28-34
|
22
|
9
|
Сочи
|
15
|
6
|
3
|
6
|
24-31
|
21
|
10
|
Урал
|
15
|
5
|
2
|
8
|
17-26
|
17
|
11
|
Крылья Советов
|
15
|
4
|
5
|
6
|
17-22
|
17
|
12
|
Нижний Новгород
|
15
|
3
|
4
|
8
|
18-27
|
13
|
13
|
Факел
|
15
|
1
|
9
|
5
|
18-28
|
12
|
14
|
Локомотив
|
15
|
3
|
3
|
9
|
17-30
|
12
|
15
|
Химки
|
15
|
2
|
3
|
10
|
14-34
|
9
|
16
|
Торпедо
|
15
|
1
|
3
|
11
|
7-26
|
6
В 16-м туре встречаются: 4 ноября «Химки» — «Оренбург» (19.00);
5 ноября «Сочи» — «Спартак» (14.00), «Зенит» — «Ахмат» (16.30), «Факел» — «Краснодар» (16.30), ЦСКА — «Нижний Новгород» (19.00);
6 ноября «Урал» — «Локомотив» (14.00), «Торпедо» — «Крылья Советов» (16.30), «Ростов» — «Динамо» (19.00).