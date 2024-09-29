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Сегодня, 21:07

Турнирная таблица РПЛ: у «Краснодара» и «Локомотива» по 24 очка

«Краснодар» победил «Зенит» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ.
Фото ФК «Краснодар»
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В воскресенье, 29 сентября 2024, матчем двух «Динамо» завершился 10-й тур чемпионата России. Московская команда одержала победу над махачкалинцами со счетом 1:0.

«Краснодар» в матче лидеров РПЛ обыграл «Зенит» (2:0) и поднялся на первое место. «Быки» благодаря победе в очной встрече опережают «Локомотив» (у команд по 24 очка), который выиграл у «Спартака» (3:1). «Зенит» (23 очка) занимает третье место.

Все результаты матчей 10-го тура РПЛ

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Краснодар

10

7

3

0

18-5

24

2

Локомотив

10

8

0

2

25-14

24

3

Зенит

10

7

2

1

22-4

23

4

Динамо

10

6

2

2

18-10

20

5

ЦСКА

10

5

2

3

19-6

17

6

Спартак

10

4

4

2

14-9

16

7

Рубин

10

3

3

4

12-15

12

8

Ростов

10

3

3

4

13-17

12

9

Акрон

10

3

2

5

14-18

11

10

Крылья Советов

10

3

2

5

9-14

11

11

Пари Нижний Новгород

10

3

1

6

9-19

10

12

Динамо Махачкала

10

2

4

4

4-8

10

13

Химки

10

1

5

4

9-16

8

14

Оренбург

10

1

4

5

12-19

7

15

Факел

10

1

3

6

4-17

6

16

Ахмат

10

0

6

4

7-18

6

В матчах 11-го тура РПЛ встречаются: 5 октября «Акрон» — «Пари НН» (14.00), «Зенит» — «Оренбург» (16.30), «Спартак» — «Ростов» (19.00), «Рубин» — «Ахмат» (19.00);

6 октября «Факел» — «Динамо» Мх (14.00), «Локомотив» — «Крылья Советов» (16.30), «Краснодар» — «Химки» (19.00), «Динамо» — ЦСКА (19.00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2024-2025/
РПЛ

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