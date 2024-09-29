Турнирная таблица РПЛ: у «Краснодара» и «Локомотива» по 24 очка

В воскресенье, 29 сентября 2024, матчем двух «Динамо» завершился 10-й тур чемпионата России. Московская команда одержала победу над махачкалинцами со счетом 1:0.

«Краснодар» в матче лидеров РПЛ обыграл «Зенит» (2:0) и поднялся на первое место. «Быки» благодаря победе в очной встрече опережают «Локомотив» (у команд по 24 очка), который выиграл у «Спартака» (3:1). «Зенит» (23 очка) занимает третье место.

Все результаты матчей 10-го тура РПЛ

№ Команда И В Н П М O 1 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24 2 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24 3 Зенит 10 7 2 1 22-4 23 4 Динамо 10 6 2 2 18-10 20 5 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17 6 Спартак 10 4 4 2 14-9 16 7 Рубин 10 3 3 4 12-15 12 8 Ростов 10 3 3 4 13-17 12 9 Акрон 10 3 2 5 14-18 11 10 Крылья Советов 10 3 2 5 9-14 11 11 Пари Нижний Новгород 10 3 1 6 9-19 10 12 Динамо Махачкала 10 2 4 4 4-8 10 13 Химки 10 1 5 4 9-16 8 14 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7 15 Факел 10 1 3 6 4-17 6 16 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6

В матчах 11-го тура РПЛ встречаются: 5 октября «Акрон» — «Пари НН» (14.00), «Зенит» — «Оренбург» (16.30), «Спартак» — «Ростов» (19.00), «Рубин» — «Ахмат» (19.00);

6 октября «Факел» — «Динамо» Мх (14.00), «Локомотив» — «Крылья Советов» (16.30), «Краснодар» — «Химки» (19.00), «Динамо» — ЦСКА (19.00).