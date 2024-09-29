Турнирная таблица РПЛ: у «Краснодара» и «Локомотива» по 24 очка

Сегодня, 21:07
В воскресенье, 29 сентября 2024, матчем двух «Динамо» завершился 10-й тур чемпионата России. Московская команда одержала победу над махачкалинцами со счетом 1:0.
«Краснодар» в матче лидеров РПЛ обыграл «Зенит» (2:0) и поднялся на первое место. «Быки» благодаря победе в очной встрече опережают «Локомотив» (у команд по 24 очка), который выиграл у «Спартака» (3:1). «Зенит» (23 очка) занимает третье место.
Все результаты матчей 10-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Краснодар
|
10
|
7
|
3
|
0
|
18-5
|
24
|
2
|
Локомотив
|
10
|
8
|
0
|
2
|
25-14
|
24
|
3
|
Зенит
|
10
|
7
|
2
|
1
|
22-4
|
23
|
4
|
Динамо
|
10
|
6
|
2
|
2
|
18-10
|
20
|
5
|
ЦСКА
|
10
|
5
|
2
|
3
|
19-6
|
17
|
6
|
Спартак
|
10
|
4
|
4
|
2
|
14-9
|
16
|
7
|
Рубин
|
10
|
3
|
3
|
4
|
12-15
|
12
|
8
|
Ростов
|
10
|
3
|
3
|
4
|
13-17
|
12
|
9
|
Акрон
|
10
|
3
|
2
|
5
|
14-18
|
11
|
10
|
Крылья Советов
|
10
|
3
|
2
|
5
|
9-14
|
11
|
11
|
Пари Нижний Новгород
|
10
|
3
|
1
|
6
|
9-19
|
10
|
12
|
Динамо Махачкала
|
10
|
2
|
4
|
4
|
4-8
|
10
|
13
|
Химки
|
10
|
1
|
5
|
4
|
9-16
|
8
|
14
|
Оренбург
|
10
|
1
|
4
|
5
|
12-19
|
7
|
15
|
Факел
|
10
|
1
|
3
|
6
|
4-17
|
6
|
16
|
Ахмат
|
10
|
0
|
6
|
4
|
7-18
|
6
В матчах 11-го тура РПЛ встречаются: 5 октября «Акрон» — «Пари НН» (14.00), «Зенит» — «Оренбург» (16.30), «Спартак» — «Ростов» (19.00), «Рубин» — «Ахмат» (19.00);
6 октября «Факел» — «Динамо» Мх (14.00), «Локомотив» — «Крылья Советов» (16.30), «Краснодар» — «Химки» (19.00), «Динамо» — ЦСКА (19.00).