Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:14

Турнирная таблица РПЛ: «Краснодар» опережает «Зенит» на 7 очков и на 10 — «Спартак», ЦСКА и «Динамо»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

В воскресенье, 8 октября, завершился 11-й тур чемпионата России.

«Краснодар» одержал волевую победу над «Ростовом» (3:2) и теперь на 6 очков опережает занимающие второе место «Крылья Советов», которые проиграли «Пари НН» (0:2) .

«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в дерби (2:2) и вместе с «Динамо» и нижегородцами отстают от лидера на 10 очков. Третье место занимает чемпион «Зенит», он уступает краснодарцам 7 очков.

Результаты матчей 11-го тура РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

В матчах 12-го тура встречаются:

21 октября. «Оренбург» — «Факел» (12:00), «Рубин» — ЦСКА (14:00), «Локомотив» — «Динамо» (16:30), «Балтика» — «Краснодар» (19:00).

22 октября. «Урал» — «Сочи» (12:00), «Спартак» — «Пари НН» (14:00), «Зенит» — «Крылья Советов» (16:30), «Ростов» — «Ахмат» (19:00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Читайте также
Брат Хабиба снова защитил пояс Bellator. В финале «Гран-при» за 1 млн долларов он может подраться с другим россиянином
Абаскаль: «Чувствую ли я поддержку руководства «Спартака»? Конечно»
Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина
Al Jazeera сообщила о проникновении новых боевиков ХАМАС в израильский город Маген
Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Джикия: «Я понимаю, что Бабича взяли в «Спартак» на замену мне. Это факт»
Джикия о будущем в «Спартаке»: «Разговоров о продлении контракта нет. Надеюсь, до зимних сборов будет понимание»
Федун: «Дерби — огонь! Ничья — положительный результат для «Спартака»
Чалов — о дерби против «Спартака»: «Мы заслуживали победы»
Денисов о ничьей «Спартака» с ЦСКА: «Не хватило мобильности и активной игры в атаке»
Чалов об уходе Медины из ЦСКА в «Спартак»: «Это уже пройденный этап»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — ЦСКА: Абаскаль ошибочно избежал предупреждений

«Спартак» не проигрывает в последних девяти московских дерби с ЦСКА в РПЛ