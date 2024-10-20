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Сегодня, 21:00

Турнирная таблица РПЛ: «Краснодар» — единоличный лидер, «Зенит» опередил «Локомотив»

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В воскресенье, 20 октября, матчем «Рубин» — «Динамо» (0:3) завершился 12-й тур чемпионата России.

Единоличным лидером РПЛ стал «Краснодар», который разгромил «Спартак» (3:0).

«Зенит» благодаря крупной победе над «Акроном» (5:0) обошел «Локомотив», который проиграл «Химкам» (0:2).

Результаты всех матчей 12-го тура РПЛ

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Краснодар

12

9

3

0

25-5

30

2

Зенит

12

9

2

1

28-4

29

3

Локомотив

12

9

0

3

26-16

27

4

ЦСКА

12

7

2

3

22-7

23

5

Динамо

12

7

2

3

23-12

23

6

Спартак

12

5

4

3

17-12

19

7

Рубин

12

4

3

5

14-19

15

8

Ростов

12

3

4

5

14-21

13

9

Крылья Советов

12

3

3

6

11-17

12

10

Акрон

12

3

3

6

16-25

12

11

Пари Нижний Новгород

12

3

3

6

12-22

12

12

Динамо Махачкала

12

2

5

5

5-10

11

13

Химки

12

2

5

5

11-20

11

14

Факел

12

2

4

6

8-20

10

15

Оренбург

12

1

5

6

14-22

8

16

Ахмат

12

0

6

6

9-23

6

В 13-м туре встречаются: 26 октября «Динамо» Мх — «Акрон» (14.00), ЦСКА — «Факел» (16.30), «Ростов» — «Ахмат» (19.00);

27 октября «Оренбург» — «Рубин» (12.00), «Пари НН» — «Спартак» (14.15), «Химки» — «Динамо» (16.30), «Зенит» — «Локомотив» (19.30);

28 октября «Крылья Советов» — «Краснодар» (18.30).

Источник: Турнирная таблица РПЛ
РПЛ

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