«Зенит» обошел «Крылья Советов», «Спартак» — уже четвертый: турнирная таблица РПЛ после 12-го тура

В воскресенье, 22 октября, завершился 12-й тур чемпионата России.

Лидер РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» (2:2).

«Зенит» победил «Крылья Советов» (3:1) и обошел самарцев в борьбе за второе место.

«Спартак» обыграл «Пари НН» (2:0) и поднялся на четвертую строчку благодаря результатам других московских команд: «Локомотив» и «Динамо» не забили голов в дерби, а ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (0:0).

Результаты матчей 12-го тура РПЛ

В 13-м туре встречаются: 27 октября «Рубин» — «Балтика» (19.00);

28 октября «Факел» — «Спартак» (14.00), «Ростов» — «Локомотив» (16.30), «Крылья Советов» — «Оренбург» (16.30), «Зенит» — «Ахмат» (19.00);

29 октября «Пари НН» — «Сочи» (14.00), «Динамо» — «Урал» (16.30), ЦСКА — «Краснодар (19.30).