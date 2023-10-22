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Сегодня, 21:06

«Зенит» обошел «Крылья Советов», «Спартак» — уже четвертый: турнирная таблица РПЛ после 12-го тура

«Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу.
Фото ФК «Краснодар»
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В воскресенье, 22 октября, завершился 12-й тур чемпионата России.

Лидер РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» (2:2).

«Зенит» победил «Крылья Советов» (3:1) и обошел самарцев в борьбе за второе место.

«Спартак» обыграл «Пари НН» (2:0) и поднялся на четвертую строчку благодаря результатам других московских команд: «Локомотив» и «Динамо» не забили голов в дерби, а ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (0:0).

Результаты матчей 12-го тура РПЛ

В 13-м туре встречаются: 27 октября «Рубин» — «Балтика» (19.00);

28 октября «Факел» — «Спартак» (14.00), «Ростов» — «Локомотив» (16.30), «Крылья Советов» — «Оренбург» (16.30), «Зенит» — «Ахмат» (19.00);

29 октября «Пари НН» — «Сочи» (14.00), «Динамо» — «Урал» (16.30), ЦСКА — «Краснодар (19.30).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
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