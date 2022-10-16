«Зенит» увеличил отрыв до 7 очков: турнирная таблица РПЛ

Сегодня, 22:11
В воскресенье, 16 октября, завершился 13-й тур чемпионата России.
В последней игре тура ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью со счетом 2:2. Красно-белые вышли на чистое второе место.
«Зенит» разгромил «Нижний Новгород» и увеличил отрыв от преследователей до 7 очков.
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
13
|
10
|
3
|
0
|
36-5
|
33
|
2
|
Спартак
|
13
|
8
|
2
|
3
|
31-16
|
26
|
3
|
ЦСКА
|
13
|
7
|
4
|
2
|
26-13
|
25
|
4
|
Ростов
|
13
|
7
|
4
|
2
|
24-19
|
25
|
5
|
Краснодар
|
13
|
6
|
3
|
4
|
25-20
|
21
|
6
|
Сочи
|
13
|
6
|
2
|
5
|
22-22
|
20
|
7
|
Ахмат
|
13
|
6
|
2
|
5
|
21-21
|
20
|
8
|
Динамо
|
13
|
5
|
5
|
3
|
21-16
|
20
|
9
|
Оренбург
|
13
|
6
|
0
|
7
|
22-31
|
18
|
10
|
Крылья Советов
|
13
|
3
|
5
|
5
|
14-19
|
14
|
11
|
Нижний Новгород
|
13
|
3
|
4
|
6
|
17-23
|
13
|
12
|
Урал
|
13
|
4
|
1
|
8
|
13-23
|
13
|
13
|
Локомотив
|
13
|
3
|
3
|
7
|
16-26
|
12
|
14
|
Факел
|
13
|
1
|
8
|
4
|
16-23
|
11
|
15
|
Химки
|
13
|
2
|
3
|
8
|
13-23
|
9
|
16
|
Торпедо
|
13
|
1
|
3
|
9
|
7-24
|
6
В матчах 14-го тура встречаются: 22 октября «Нижний Новгород» — «Краснодар» (14:00), «Факел» — «Ростов» (16:30), «Локомотив» — «Динамо» (19:00); 23 октября «Оренбург» — ЦСКА (14:00), «Спартак» — «Химки» (16:30), «Ахмат» — «Торпедо» (19:00); 24 октября «Урал» — «Крылья Советов» (17:30), «Зенит» — «Сочи» (20:00).