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Сегодня, 22:11

«Зенит» увеличил отрыв до 7 очков: турнирная таблица РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

В воскресенье, 16 октября, завершился 13-й тур чемпионата России.

В последней игре тура ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью со счетом 2:2. Красно-белые вышли на чистое второе место.

«Зенит» разгромил «Нижний Новгород» и увеличил отрыв от преследователей до 7 очков.

Результаты матчей 13-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

13

10

3

0

36-5

33

2

Спартак

13

8

2

3

31-16

26

3

ЦСКА

13

7

4

2

26-13

25

4

Ростов

13

7

4

2

24-19

25

5

Краснодар

13

6

3

4

25-20

21

6

Сочи

13

6

2

5

22-22

20

7

Ахмат

13

6

2

5

21-21

20

8

Динамо

13

5

5

3

21-16

20

9

Оренбург

13

6

0

7

22-31

18

10

Крылья Советов

13

3

5

5

14-19

14

11

Нижний Новгород

13

3

4

6

17-23

13

12

Урал

13

4

1

8

13-23

13

13

Локомотив

13

3

3

7

16-26

12

14

Факел

13

1

8

4

16-23

11

15

Химки

13

2

3

8

13-23

9

16

Торпедо

13

1

3

9

7-24

6

В матчах 14-го тура встречаются: 22 октября «Нижний Новгород» — «Краснодар» (14:00), «Факел» — «Ростов» (16:30), «Локомотив» — «Динамо» (19:00); 23 октября «Оренбург» — ЦСКА (14:00), «Спартак» — «Химки» (16:30), «Ахмат» — «Торпедо» (19:00); 24 октября «Урал» — «Крылья Советов» (17:30), «Зенит» — «Сочи» (20:00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
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