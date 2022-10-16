«Зенит» увеличил отрыв до 7 очков: турнирная таблица РПЛ

В воскресенье, 16 октября, завершился 13-й тур чемпионата России.

В последней игре тура ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью со счетом 2:2. Красно-белые вышли на чистое второе место.

«Зенит» разгромил «Нижний Новгород» и увеличил отрыв от преследователей до 7 очков.

Результаты матчей 13-го тура

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 13 10 3 0 36-5 33 2 Спартак 13 8 2 3 31-16 26 3 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25 4 Ростов 13 7 4 2 24-19 25 5 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21 6 Сочи 13 6 2 5 22-22 20 7 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20 8 Динамо 13 5 5 3 21-16 20 9 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18 10 Крылья Советов 13 3 5 5 14-19 14 11 Нижний Новгород 13 3 4 6 17-23 13 12 Урал 13 4 1 8 13-23 13 13 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12 14 Факел 13 1 8 4 16-23 11 15 Химки 13 2 3 8 13-23 9 16 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6

В матчах 14-го тура встречаются: 22 октября «Нижний Новгород» — «Краснодар» (14:00), «Факел» — «Ростов» (16:30), «Локомотив» — «Динамо» (19:00); 23 октября «Оренбург» — ЦСКА (14:00), «Спартак» — «Химки» (16:30), «Ахмат» — «Торпедо» (19:00); 24 октября «Урал» — «Крылья Советов» (17:30), «Зенит» — «Сочи» (20:00).