«Краснодар» проиграл впервые в сезоне, «Зенит» отстает на два очка: турнирная таблица РПЛ после 13-го тура

Сегодня, 21:30
В воскресенье, 29 октября завершился 13-й тур чемпионата России.
Лидер РПЛ «Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне, уступив ЦСКА (0:1).
«Зенит» обыграл «Ахмат» (2:1) и сократил отставание от «быков» до 2 очков.
Результаты матчей 13-го тура РПЛ
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
+/-
|
Очки
|
1.
|
Краснодар
|
13
|
8
|
4
|
1
|
21-8
|
28
|
2.
|
Зенит
|
13
|
8
|
2
|
3
|
27-13
|
26
|
3.
|
Крылья Советов
|
13
|
6
|
4
|
3
|
27-18
|
22
|
4.
|
Динамо
|
13
|
5
|
6
|
2
|
19-16
|
21
|
5.
|
ЦСКА
|
13
|
5
|
6
|
2
|
23-17
|
21
|
6.
|
Пари НН
|
13
|
6
|
2
|
5
|
12-11
|
20
|
7.
|
Спартак
|
13
|
6
|
2
|
5
|
18-20
|
20
|
8.
|
Локомотив
|
13
|
5
|
5
|
3
|
18-17
|
20
|
9.
|
Ростов
|
13
|
4
|
4
|
5
|
21-24
|
16
|
10.
|
Урал
|
13
|
4
|
4
|
5
|
14-20
|
16
|
11.
|
Рубин
|
13
|
4
|
4
|
5
|
12-20
|
16
|
12.
|
Факел
|
13
|
4
|
3
|
6
|
11-15
|
15
|
13.
|
Ахмат
|
13
|
3
|
3
|
7
|
13-17
|
12
|
14.
|
Оренбург
|
13
|
3
|
3
|
7
|
15-21
|
12
|
15.
|
Балтика
|
13
|
3
|
2
|
8
|
12-19
|
11
|
16.
|
Сочи
|
13
|
3
|
0
|
10
|
13-20
|
9
В 14-м туре встречаются: 4 ноября «Ахмат» — «Факел» (16.30), «Балтика» — «Зенит» (19.00);
5 ноября «Краснодар» — «Крылья Советов» (14.00), ЦСКА — «Пари НН» (16.30), «Локомотив» — «Спартак» (19.30);
6 ноября «Оренбург» — «Ростов» (14.00), «Урал» — «Рубин» (16.30), «Сочи» — «Динамо» (19.30).