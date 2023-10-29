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Сегодня, 21:30

«Краснодар» проиграл впервые в сезоне, «Зенит» отстает на два очка: турнирная таблица РПЛ после 13-го тура

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В воскресенье, 29 октября завершился 13-й тур чемпионата России.

Лидер РПЛ «Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне, уступив ЦСКА (0:1).

«Зенит» обыграл «Ахмат» (2:1) и сократил отставание от «быков» до 2 очков.

Результаты матчей 13-го тура РПЛ

И

В

Н

П

+/-

Очки

1.

Краснодар

13

8

4

1

21-8

28

2.

Зенит

13

8

2

3

27-13

26

3.

Крылья Советов

13

6

4

3

27-18

22

4.

Динамо

13

5

6

2

19-16

21

5.

ЦСКА

13

5

6

2

23-17

21

6.

Пари НН

13

6

2

5

12-11

20

7.

Спартак

13

6

2

5

18-20

20

8.

Локомотив

13

5

5

3

18-17

20

9.

Ростов

13

4

4

5

21-24

16

10.

Урал

13

4

4

5

14-20

16

11.

Рубин

13

4

4

5

12-20

16

12.

Факел

13

4

3

6

11-15

15

13.

Ахмат

13

3

3

7

13-17

12

14.

Оренбург

13

3

3

7

15-21

12

15.

Балтика

13

3

2

8

12-19

11

16.

Сочи

13

3

0

10

13-20

9

В 14-м туре встречаются: 4 ноября «Ахмат» — «Факел» (16.30), «Балтика» — «Зенит» (19.00);

5 ноября «Краснодар» — «Крылья Советов» (14.00), ЦСКА — «Пари НН» (16.30), «Локомотив» — «Спартак» (19.30);

6 ноября «Оренбург» — «Ростов» (14.00), «Урал» — «Рубин» (16.30), «Сочи» — «Динамо» (19.30).

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