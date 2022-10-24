«Зенит» и «Спартак» одержали крупные победы: турнирная таблица РПЛ после 14-го тура

Сегодня, 22:07
В понедельник, 24 октября, завершился 14-й тур чемпионата России.
В последней игре туре «Зенит» разгромил «Сочи» (7:0).
Ранее «Спартак» крупно победил «Химки» и увеличил отрыв от ЦСКА и «Ростова», которые потеряли очки в матчах с «Оренбургом» и «Факелом» соответственно.
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
14
|
11
|
3
|
0
|
43-5
|
36
|
2
|
Спартак
|
14
|
9
|
2
|
3
|
36-16
|
29
|
3
|
ЦСКА
|
14
|
7
|
5
|
2
|
28-15
|
26
|
4
|
Ростов
|
14
|
7
|
5
|
2
|
25-20
|
26
|
5
|
Краснодар
|
14
|
7
|
3
|
4
|
27-20
|
24
|
6
|
Ахмат
|
14
|
7
|
2
|
5
|
22-21
|
23
|
7
|
Динамо
|
14
|
6
|
5
|
3
|
24-17
|
23
|
8
|
Сочи
|
14
|
6
|
2
|
6
|
22-29
|
20
|
9
|
Оренбург
|
14
|
6
|
1
|
7
|
24-33
|
19
|
10
|
Урал
|
14
|
5
|
1
|
8
|
15-24
|
16
|
11
|
Крылья Советов
|
14
|
3
|
5
|
6
|
15-21
|
14
|
12
|
Нижний Новгород
|
14
|
3
|
4
|
7
|
17-25
|
13
|
13
|
Факел
|
14
|
1
|
9
|
4
|
17-24
|
12
|
14
|
Локомотив
|
14
|
3
|
3
|
8
|
17-29
|
12
|
15
|
Химки
|
14
|
2
|
3
|
9
|
13-28
|
9
|
16
|
Торпедо
|
14
|
1
|
3
|
10
|
7-25
|
6
В 15-м туре встречаются: 28 октября «Оренбург» — «Факел» (17.00); 29 октября «Динамо» — «Химки» (14.00), «Ахмат» — «Ростов» (16.30), «Локомотив» — ЦСКА (19.00); 30 октября «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» (14.00), «Сочи» — «Урал» (14.00), «Спартак» — «Торпедо» (16.30), «Краснодар» — «Зенит» (19.30).