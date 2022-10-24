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Сегодня, 22:07

«Зенит» и «Спартак» одержали крупные победы: турнирная таблица РПЛ после 14-го тура

«Зенит» разгромил «Сочи» со счетом 7:0 в матче 14-го тура чемпионата России 24 октября 2022 года.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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В понедельник, 24 октября, завершился 14-й тур чемпионата России.

В последней игре туре «Зенит» разгромил «Сочи» (7:0).

Ранее «Спартак» крупно победил «Химки» и увеличил отрыв от ЦСКА и «Ростова», которые потеряли очки в матчах с «Оренбургом» и «Факелом» соответственно.

Результаты матчей 14-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

14

11

3

0

43-5

36

2

Спартак

14

9

2

3

36-16

29

3

ЦСКА

14

7

5

2

28-15

26

4

Ростов

14

7

5

2

25-20

26

5

Краснодар

14

7

3

4

27-20

24

6

Ахмат

14

7

2

5

22-21

23

7

Динамо

14

6

5

3

24-17

23

8

Сочи

14

6

2

6

22-29

20

9

Оренбург

14

6

1

7

24-33

19

10

Урал

14

5

1

8

15-24

16

11

Крылья Советов

14

3

5

6

15-21

14

12

Нижний Новгород

14

3

4

7

17-25

13

13

Факел

14

1

9

4

17-24

12

14

Локомотив

14

3

3

8

17-29

12

15

Химки

14

2

3

9

13-28

9

16

Торпедо

14

1

3

10

7-25

6

В 15-м туре встречаются: 28 октября «Оренбург» — «Факел» (17.00); 29 октября «Динамо» — «Химки» (14.00), «Ахмат» — «Ростов» (16.30), «Локомотив» — ЦСКА (19.00); 30 октября «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» (14.00), «Сочи» — «Урал» (14.00), «Спартак» — «Торпедо» (16.30), «Краснодар» — «Зенит» (19.30).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
РПЛ
3
7
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