«Краснодар» сохраняет лидерство, ЦСКА вышел на третье место: турнирная таблица РПЛ после 14-го тура

Сегодня, 21:35
В понедельник, 6 ноября завершился 14-й тур чемпионата России.
«Краснодар» победил «Крылья Советов» (2:1) и сохраняет лидерство в турнирной таблице. «Зенит», обыгравший «Балтику» (2:0), идет вторым, уступая «быкам» два очка.
ЦСКА благодаря победе над «Пари НН» (3:2) поднялся на третью строчку.
Результаты матчей 14-го тура РПЛ
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
+/-
|
Очки
|
1
|
Краснодар
|
14
|
9
|
4
|
1
|
23-9
|
31
|
2
|
Зенит
|
14
|
9
|
2
|
3
|
29-13
|
29
|
3
|
ЦСКА
|
14
|
6
|
6
|
2
|
26-19
|
24
|
4
|
Крылья Советов
|
14
|
6
|
4
|
4
|
28-20
|
22
|
5
|
Динамо
|
14
|
5
|
7
|
2
|
22-19
|
22
|
6
|
Спартак
|
14
|
6
|
3
|
5
|
19-21
|
21
|
7
|
Локомотив
|
14
|
5
|
6
|
3
|
19-18
|
21
|
8
|
Пари НН
|
14
|
6
|
2
|
6
|
14-14
|
20
|
9
|
Рубин
|
14
|
5
|
4
|
5
|
13-20
|
19
|
10
|
Факел
|
14
|
5
|
3
|
6
|
13-16
|
18
|
11
|
Ростов
|
14
|
4
|
5
|
5
|
22-25
|
17
|
12
|
Урал
|
14
|
4
|
4
|
6
|
14-21
|
16
|
13
|
Оренбург
|
14
|
3
|
4
|
7
|
16-22
|
13
|
14
|
Ахмат
|
14
|
3
|
3
|
8
|
14-19
|
12
|
15
|
Балтика
|
14
|
3
|
2
|
9
|
12-21
|
11
|
16
|
Сочи
|
14
|
3
|
1
|
10
|
16-23
|
10
В 15-м туре встречаются: 11 ноября «Крылья Советов» — «Урал» (14.00), «Факел» — ЦСКА (14.00), «Локомотив» — «Ахмат» (16.30), «Зенит» — «Краснодар» (19.30)
12 ноября «Динамо» — «Оренбург» (16.30), «Сочи» — «Рубин» (19.00), «Спартак» — «Ростов» (19.30)