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Сегодня, 21:35

«Краснодар» сохраняет лидерство, ЦСКА вышел на третье место: турнирная таблица РПЛ после 14-го тура

Фото ФК «Краснодар»
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В понедельник, 6 ноября завершился 14-й тур чемпионата России.

«Краснодар» победил «Крылья Советов» (2:1) и сохраняет лидерство в турнирной таблице. «Зенит», обыгравший «Балтику» (2:0), идет вторым, уступая «быкам» два очка.

ЦСКА благодаря победе над «Пари НН» (3:2) поднялся на третью строчку.

Результаты матчей 14-го тура РПЛ

И

В

Н

П

+/-

Очки

1

Краснодар

14

9

4

1

23-9

31

2

Зенит

14

9

2

3

29-13

29

3

ЦСКА

14

6

6

2

26-19

24

4

Крылья Советов

14

6

4

4

28-20

22

5

Динамо

14

5

7

2

22-19

22

6

Спартак

14

6

3

5

19-21

21

7

Локомотив

14

5

6

3

19-18

21

8

Пари НН

14

6

2

6

14-14

20

9

Рубин

14

5

4

5

13-20

19

10

Факел

14

5

3

6

13-16

18

11

Ростов

14

4

5

5

22-25

17

12

Урал

14

4

4

6

14-21

16

13

Оренбург

14

3

4

7

16-22

13

14

Ахмат

14

3

3

8

14-19

12

15

Балтика

14

3

2

9

12-21

11

16

Сочи

14

3

1

10

16-23

10

В 15-м туре встречаются: 11 ноября «Крылья Советов» — «Урал» (14.00), «Факел» — ЦСКА (14.00), «Локомотив» — «Ахмат» (16.30), «Зенит» — «Краснодар» (19.30)

12 ноября «Динамо» — «Оренбург» (16.30), «Сочи» — «Рубин» (19.00), «Спартак» — «Ростов» (19.30)

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