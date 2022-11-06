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Сегодня, 21:00

Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после 16-го тура

Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В воскресенье, 6 ноября, матчем «Ростов» — «Динамо» (2:1) завершился 16-й тур РПЛ. Команда Валерия Карпина поднялась на третью строчку в турнирной таблице.

Лидер чемпионата России «Зенит» уступил «Ахмату» (1:2), «Спартак» не смог победить «Сочи» (1:1), ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» (0:1)

Результаты матчей 16-го тура РПЛ

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

16

12

3

1

45-7

39

2

Спартак

16

10

3

3

38-17

33

3

Ростов

16

9

5

2

29-22

32

4

ЦСКА

16

8

5

3

29-16

29

5

Ахмат

16

8

2

6

25-24

26

6

Динамо

16

7

5

4

31-20

26

7

Краснодар

16

7

4

5

30-24

25

8

Оренбург

16

7

1

8

28-36

22

9

Сочи

16

6

4

6

25-32

22

10

Крылья Советов

16

5

5

6

19-22

20

11

Урал

16

5

3

8

19-28

18

12

Нижний Новгород

16

4

4

8

19-27

16

13

Факел

16

1

10

5

21-31

13

14

Локомотив

16

3

4

9

19-32

13

15

Химки

16

3

3

10

16-34

12

16

Торпедо

16

1

3

12

7-28

6

В матчах 17-го тура встречаются: 11 ноября «Нижний Новгород» — «Ахмат» (19:00);
12 ноября «Урал» — «Факел» (12:00), «Крылья Советов» — «Ростов» (14:00), «Торпедо» — «Зенит» (16:30), «Локомотив» — «Спартак» (19:30);
13 ноября «Оренбург» — «Краснодар» (14:00), «Химки» — «Сочи» (16:30), «Динамо» — ЦСКА (19:30).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
РПЛ
1
2
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«Ростов» — «Динамо»: видео голов матча

«Ростов» — «Динамо»: видеообзор матча 16-го тура РПЛ