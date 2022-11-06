Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после 16-го тура

Сегодня, 21:00
В воскресенье, 6 ноября, матчем «Ростов» — «Динамо» (2:1) завершился 16-й тур РПЛ. Команда Валерия Карпина поднялась на третью строчку в турнирной таблице.
Лидер чемпионата России «Зенит» уступил «Ахмату» (1:2), «Спартак» не смог победить «Сочи» (1:1), ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» (0:1)
Результаты матчей 16-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
16
|
12
|
3
|
1
|
45-7
|
39
|
2
|
Спартак
|
16
|
10
|
3
|
3
|
38-17
|
33
|
3
|
Ростов
|
16
|
9
|
5
|
2
|
29-22
|
32
|
4
|
ЦСКА
|
16
|
8
|
5
|
3
|
29-16
|
29
|
5
|
Ахмат
|
16
|
8
|
2
|
6
|
25-24
|
26
|
6
|
Динамо
|
16
|
7
|
5
|
4
|
31-20
|
26
|
7
|
Краснодар
|
16
|
7
|
4
|
5
|
30-24
|
25
|
8
|
Оренбург
|
16
|
7
|
1
|
8
|
28-36
|
22
|
9
|
Сочи
|
16
|
6
|
4
|
6
|
25-32
|
22
|
10
|
Крылья Советов
|
16
|
5
|
5
|
6
|
19-22
|
20
|
11
|
Урал
|
16
|
5
|
3
|
8
|
19-28
|
18
|
12
|
Нижний Новгород
|
16
|
4
|
4
|
8
|
19-27
|
16
|
13
|
Факел
|
16
|
1
|
10
|
5
|
21-31
|
13
|
14
|
Локомотив
|
16
|
3
|
4
|
9
|
19-32
|
13
|
15
|
Химки
|
16
|
3
|
3
|
10
|
16-34
|
12
|
16
|
Торпедо
|
16
|
1
|
3
|
12
|
7-28
|
6
В матчах 17-го тура встречаются: 11 ноября «Нижний Новгород» — «Ахмат» (19:00);
12 ноября «Урал» — «Факел» (12:00), «Крылья Советов» — «Ростов» (14:00), «Торпедо» — «Зенит» (16:30), «Локомотив» — «Спартак» (19:30);
13 ноября «Оренбург» — «Краснодар» (14:00), «Химки» — «Сочи» (16:30), «Динамо» — ЦСКА (19:30).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования