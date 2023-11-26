«Зенит» обошел «Краснодар»: турнирная таблица РПЛ после 16-го тура

В воскресенье, 26 ноября, завершился 16-й тур чемпионата России.

В РПЛ сменился лидер: «Зенит» после победы над «Сочи» (3:0) на 1 очко опережает «Краснодар», который проиграл «Уралу» (1:3).

Третью строчку занимает «Динамо», которое в дерби одолело ЦСКА (3:2).

РПЛ: результаты всех матчей 16-го тура

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 16 10 3 3 33-14 33 2 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32 3 Динамо 16 7 7 2 27-21 28 4 Спартак 16 8 3 5 23-22 27 5 Крылья Советов 16 7 5 4 34-24 26 6 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25 7 Рубин 16 7 4 5 16-20 25 8 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25 9 Пари Нижний Новгород 16 6 3 7 14-15 21 10 Ростов 16 5 5 6 24-27 20 11 Факел 16 5 4 7 14-18 19 12 Урал 16 5 4 7 18-25 19 13 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14 14 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13 15 Балтика 16 3 3 10 12-23 12 16 Сочи 16 3 1 12 16-28 10

В 17-м туре встречаются: 2 декабря «Факел» — «Балтика» (14.00), «Сочи» — «Крылья Советов» (16.30), «Пари НН» — «Урал» (19.30);

3 декабря ЦСКА — «Ростов» (14.00), «Краснодар» — «Оренбург» (16.30), «Локомотив» — «Зенит» (16.30), «Ахмат» — «Спартак» (19.00);

4 декабря «Динамо» — «Рубин» (19.30).