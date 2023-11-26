«Зенит» обошел «Краснодар»: турнирная таблица РПЛ после 16-го тура

Сегодня, 21:08
В воскресенье, 26 ноября, завершился 16-й тур чемпионата России.
В РПЛ сменился лидер: «Зенит» после победы над «Сочи» (3:0) на 1 очко опережает «Краснодар», который проиграл «Уралу» (1:3).
Третью строчку занимает «Динамо», которое в дерби одолело ЦСКА (3:2).
РПЛ: результаты всех матчей 16-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
16
|
10
|
3
|
3
|
33-14
|
33
|
2
|
Краснодар
|
16
|
9
|
5
|
2
|
25-13
|
32
|
3
|
Динамо
|
16
|
7
|
7
|
2
|
27-21
|
28
|
4
|
Спартак
|
16
|
8
|
3
|
5
|
23-22
|
27
|
5
|
Крылья Советов
|
16
|
7
|
5
|
4
|
34-24
|
26
|
6
|
ЦСКА
|
16
|
6
|
7
|
3
|
29-23
|
25
|
7
|
Рубин
|
16
|
7
|
4
|
5
|
16-20
|
25
|
8
|
Локомотив
|
16
|
6
|
7
|
3
|
24-22
|
25
|
9
|
Пари Нижний Новгород
|
16
|
6
|
3
|
7
|
14-15
|
21
|
10
|
Ростов
|
16
|
5
|
5
|
6
|
24-27
|
20
|
11
|
Факел
|
16
|
5
|
4
|
7
|
14-18
|
19
|
12
|
Урал
|
16
|
5
|
4
|
7
|
18-25
|
19
|
13
|
Оренбург
|
16
|
3
|
5
|
8
|
17-25
|
14
|
14
|
Ахмат
|
16
|
3
|
4
|
9
|
16-22
|
13
|
15
|
Балтика
|
16
|
3
|
3
|
10
|
12-23
|
12
|
16
|
Сочи
|
16
|
3
|
1
|
12
|
16-28
|
10
В 17-м туре встречаются: 2 декабря «Факел» — «Балтика» (14.00), «Сочи» — «Крылья Советов» (16.30), «Пари НН» — «Урал» (19.30);
3 декабря ЦСКА — «Ростов» (14.00), «Краснодар» — «Оренбург» (16.30), «Локомотив» — «Зенит» (16.30), «Ахмат» — «Спартак» (19.00);
4 декабря «Динамо» — «Рубин» (19.30).