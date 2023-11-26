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РПЛ

Сегодня, 21:08

«Зенит» обошел «Краснодар»: турнирная таблица РПЛ после 16-го тура

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В воскресенье, 26 ноября, завершился 16-й тур чемпионата России.

В РПЛ сменился лидер: «Зенит» после победы над «Сочи» (3:0) на 1 очко опережает «Краснодар», который проиграл «Уралу» (1:3).

Третью строчку занимает «Динамо», которое в дерби одолело ЦСКА (3:2).

РПЛ: результаты всех матчей 16-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

16

10

3

3

33-14

33

2

Краснодар

16

9

5

2

25-13

32

3

Динамо

16

7

7

2

27-21

28

4

Спартак

16

8

3

5

23-22

27

5

Крылья Советов

16

7

5

4

34-24

26

6

ЦСКА

16

6

7

3

29-23

25

7

Рубин

16

7

4

5

16-20

25

8

Локомотив

16

6

7

3

24-22

25

9

Пари Нижний Новгород

16

6

3

7

14-15

21

10

Ростов

16

5

5

6

24-27

20

11

Факел

16

5

4

7

14-18

19

12

Урал

16

5

4

7

18-25

19

13

Оренбург

16

3

5

8

17-25

14

14

Ахмат

16

3

4

9

16-22

13

15

Балтика

16

3

3

10

12-23

12

16

Сочи

16

3

1

12

16-28

10

В 17-м туре встречаются: 2 декабря «Факел» — «Балтика» (14.00), «Сочи» — «Крылья Советов» (16.30), «Пари НН» — «Урал» (19.30);

3 декабря ЦСКА — «Ростов» (14.00), «Краснодар» — «Оренбург» (16.30), «Локомотив» — «Зенит» (16.30), «Ахмат» — «Спартак» (19.00);

4 декабря «Динамо» — «Рубин» (19.30).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
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