«Краснодар» вновь стал лидером, «Зенит» отстает на 2 очка: турнирная таблица РПЛ после 17-го тура

В понедельник, 4 декабря завершился 17-й тур чемпионата России.

«Краснодар», победивший «Оренбург» (2:1), вернулся на первое место в таблице РПЛ. «Зенит», уступивший «Локомотиву» (1:3), опустился на вторую строчку.

Третьим идет «Динамо», которое обыграло «Рубин» (1:0).

РПЛ: результаты всех матчей 17-го тура

№ Команда И В Н П М Очки 1 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35 2 Зенит 17 10 3 4 34-17 33 3 Динамо 17 8 7 2 28-21 31 4 Крылья Советов 17 8 5 4 36-24 29 5 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28 6 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28 7 Спартак 17 8 3 6 24-24 27 8 Рубин 16 7 4 5 16-20 25 9 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24 10 Ростов 17 5 5 7 24-29 20 11 Факел 17 5 5 7 14-18 20 12 Урал 17 5 4 8 18-26 19 13 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16 14 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14 15 Балтика 17 3 4 10 12-23 13 16 Сочи 17 3 1 13 16-30 10

В 18-м туре встречаются: 8 декабря «Локомотив» — «Урал» (19.00);

9 декабря «Спартак» — «Крылья Советов» (14.00), «Ахмат» — «Ростов» (16.30), «Зенит» — «Пари НН» (19.45);

10 декабря «Факел» — «Динамо» (14.00), «Сочи» — «Оренбург» (16.30), «Краснодар» — ЦСКА (19.45), «Балтика» — «Рубин» (19.45).