«Краснодар» вновь стал лидером, «Зенит» отстает на 2 очка: турнирная таблица РПЛ после 17-го тура

Сегодня, 21:30
В понедельник, 4 декабря завершился 17-й тур чемпионата России.
«Краснодар», победивший «Оренбург» (2:1), вернулся на первое место в таблице РПЛ. «Зенит», уступивший «Локомотиву» (1:3), опустился на вторую строчку.
Третьим идет «Динамо», которое обыграло «Рубин» (1:0).
РПЛ: результаты всех матчей 17-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
Очки
|
1
|
Краснодар
|
17
|
10
|
5
|
2
|
27-14
|
35
|
2
|
Зенит
|
17
|
10
|
3
|
4
|
34-17
|
33
|
3
|
Динамо
|
17
|
8
|
7
|
2
|
28-21
|
31
|
4
|
Крылья Советов
|
17
|
8
|
5
|
4
|
36-24
|
29
|
5
|
ЦСКА
|
17
|
7
|
7
|
3
|
31-23
|
28
|
6
|
Локомотив
|
17
|
7
|
7
|
3
|
27-23
|
28
|
7
|
Спартак
|
17
|
8
|
3
|
6
|
24-24
|
27
|
8
|
Рубин
|
16
|
7
|
4
|
5
|
16-20
|
25
|
9
|
Пари НН
|
17
|
7
|
3
|
7
|
15-15
|
24
|
10
|
Ростов
|
17
|
5
|
5
|
7
|
24-29
|
20
|
11
|
Факел
|
17
|
5
|
5
|
7
|
14-18
|
20
|
12
|
Урал
|
17
|
5
|
4
|
8
|
18-26
|
19
|
13
|
Ахмат
|
17
|
4
|
4
|
9
|
18-23
|
16
|
14
|
Оренбург
|
17
|
3
|
5
|
9
|
18-27
|
14
|
15
|
Балтика
|
17
|
3
|
4
|
10
|
12-23
|
13
|
16
|
Сочи
|
17
|
3
|
1
|
13
|
16-30
|
10
В 18-м туре встречаются: 8 декабря «Локомотив» — «Урал» (19.00);
9 декабря «Спартак» — «Крылья Советов» (14.00), «Ахмат» — «Ростов» (16.30), «Зенит» — «Пари НН» (19.45);
10 декабря «Факел» — «Динамо» (14.00), «Сочи» — «Оренбург» (16.30), «Краснодар» — ЦСКА (19.45), «Балтика» — «Рубин» (19.45).