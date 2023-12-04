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Сегодня, 21:30

«Краснодар» вновь стал лидером, «Зенит» отстает на 2 очка: турнирная таблица РПЛ после 17-го тура

Фото ФК «Краснодар»
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В понедельник, 4 декабря завершился 17-й тур чемпионата России.

«Краснодар», победивший «Оренбург» (2:1), вернулся на первое место в таблице РПЛ. «Зенит», уступивший «Локомотиву» (1:3), опустился на вторую строчку.

Третьим идет «Динамо», которое обыграло «Рубин» (1:0).

РПЛ: результаты всех матчей 17-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

Очки

1

Краснодар

17

10

5

2

27-14

35

2

Зенит

17

10

3

4

34-17

33

3

Динамо

17

8

7

2

28-21

31

4

Крылья Советов

17

8

5

4

36-24

29

5

ЦСКА

17

7

7

3

31-23

28

6

Локомотив

17

7

7

3

27-23

28

7

Спартак

17

8

3

6

24-24

27

8

Рубин

16

7

4

5

16-20

25

9

Пари НН

17

7

3

7

15-15

24

10

Ростов

17

5

5

7

24-29

20

11

Факел

17

5

5

7

14-18

20

12

Урал

17

5

4

8

18-26

19

13

Ахмат

17

4

4

9

18-23

16

14

Оренбург

17

3

5

9

18-27

14

15

Балтика

17

3

4

10

12-23

13

16

Сочи

17

3

1

13

16-30

10

В 18-м туре встречаются: 8 декабря «Локомотив» — «Урал» (19.00);

9 декабря «Спартак» — «Крылья Советов» (14.00), «Ахмат» — «Ростов» (16.30), «Зенит» — «Пари НН» (19.45);

10 декабря «Факел» — «Динамо» (14.00), «Сочи» — «Оренбург» (16.30), «Краснодар» — ЦСКА (19.45), «Балтика» — «Рубин» (19.45).

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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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