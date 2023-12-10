«Краснодар» — первый, «Зенит» — второй: турнирная таблица РПЛ после первой части сезона

В воскресенье, 10 декабря, завершился 18-й тур чемпионата России-2023/24 — последний перед паузой до марта следующего года.

Лидером РПЛ на зимний перерыв ушел «Краснодар», который вырвал победу в матче с ЦСКА (1:0). На втором месте — «Зенит», на третьем — «Динамо».

18-й тур РПЛ: результаты всех матчей

Турнирная таблица РПЛ после 18-го тура. Фото «СЭ»

В 19-м туре встречаются: 1-3 марта 2024 года «Зенит» — «Спартак», «Ростов» — «Крылья Советов», «Краснодар» — «Рубин», ЦСКА — «Оренбург», «Динамо» — «Локомотив», «Ахмат» — «Урал», «Балтика» — «Сочи», «Пари НН» — «Факел».