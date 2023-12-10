Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:47

«Краснодар» — первый, «Зенит» — второй: турнирная таблица РПЛ после первой части сезона

Футболисты «Краснодара»
Футболисты «Краснодара».
Фото ФК «Краснодар»
Telegram Дзен

В воскресенье, 10 декабря, завершился 18-й тур чемпионата России-2023/24 — последний перед паузой до марта следующего года.

Лидером РПЛ на зимний перерыв ушел «Краснодар», который вырвал победу в матче с ЦСКА (1:0). На втором месте — «Зенит», на третьем — «Динамо».

18-й тур РПЛ: результаты всех матчей

Турнирная таблица РПЛ после 18-го тура.
Фото «СЭ»

В 19-м туре встречаются: 1-3 марта 2024 года «Зенит» — «Спартак», «Ростов» — «Крылья Советов», «Краснодар» — «Рубин», ЦСКА — «Оренбург», «Динамо» — «Локомотив», «Ахмат» — «Урал», «Балтика» — «Сочи», «Пари НН» — «Факел».

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
4
15
Читайте также
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
«Ты перерезал ему глотку!» Как Дана Уайт и другие боссы UFC ведут переговоры — слиты личные переписки
В Новой Москве немецкая овчарка напала на грудного ребенка в коляске
ВС РФ поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ
Нетаньяху покинул заседание правительства ради разговора с Путиным
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лиры
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Сперцян ответил на вопрос, останется ли он в «Краснодаре» в зимнее межсезонье
Кривцов посвятил своей будущей невесте гол в ворота ЦСКА
Деменко прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА
«Краснодар» дожал ЦСКА! «Быки» повторили великий гол «Ливерпуля»
Кривцов побежал праздновать к трибуне победный гол в ворота ЦСКА
«Краснодар» ни потерпел ни одного домашнего поражения в РПЛ в 2023 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Гафин отметил, что серия «Динамо» из 12 игр без поражений показывает характер и мастерство команды

Доктор медицинских наук объяснил, чем грозит физическая нагрузка при минусовой температуре