Чемпионат России: турнирная таблица после матчей 18-го тура

Сегодня, 21:57
В воскресенье, 5 марта, завершился 18-й тур чемпионата России — первый после зимней паузы. Лидер РПЛ «Зенит» увеличил отрыв от «Спартак» до 8 очков.
Результаты матчей 18-го тура премьер-лиги
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
18
|
14
|
3
|
1
|
50-7
|
45
|
2
|
Спартак
|
18
|
11
|
4
|
3
|
42-20
|
37
|
3
|
Ростов
|
18
|
10
|
5
|
3
|
33-26
|
35
|
4
|
Динамо
|
18
|
9
|
5
|
4
|
34-21
|
32
|
5
|
ЦСКА
|
18
|
8
|
5
|
5
|
30-20
|
29
|
6
|
Ахмат
|
18
|
9
|
2
|
7
|
30-28
|
29
|
7
|
Сочи
|
18
|
8
|
4
|
6
|
29-32
|
28
|
8
|
Краснодар
|
18
|
7
|
5
|
6
|
33-31
|
26
|
9
|
Оренбург
|
18
|
8
|
1
|
9
|
34-40
|
25
|
10
|
Урал
|
18
|
6
|
4
|
8
|
23-30
|
22
|
11
|
Крылья Советов
|
18
|
5
|
5
|
8
|
20-26
|
20
|
12
|
Пари НН
|
18
|
5
|
4
|
9
|
22-32
|
19
|
13
|
Локомотив
|
18
|
4
|
4
|
10
|
23-35
|
16
|
14
|
Факел
|
18
|
1
|
11
|
6
|
22-34
|
14
|
15
|
Химки
|
18
|
3
|
4
|
11
|
17-37
|
13
|
16
|
Торпедо
|
18
|
1
|
4
|
13
|
9-32
|
7