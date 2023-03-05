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Сегодня, 21:57

Чемпионат России: турнирная таблица после матчей 18-го тура

Нападающий «Зенита» Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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В воскресенье, 5 марта, завершился 18-й тур чемпионата России — первый после зимней паузы. Лидер РПЛ «Зенит» увеличил отрыв от «Спартак» до 8 очков.

Результаты матчей 18-го тура премьер-лиги

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

18

14

3

1

50-7

45

2

Спартак

18

11

4

3

42-20

37

3

Ростов

18

10

5

3

33-26

35

4

Динамо

18

9

5

4

34-21

32

5

ЦСКА

18

8

5

5

30-20

29

6

Ахмат

18

9

2

7

30-28

29

7

Сочи

18

8

4

6

29-32

28

8

Краснодар

18

7

5

6

33-31

26

9

Оренбург

18

8

1

9

34-40

25

10

Урал

18

6

4

8

23-30

22

11

Крылья Советов

18

5

5

8

20-26

20

12

Пари НН

18

5

4

9

22-32

19

13

Локомотив

18

4

4

10

23-35

16

14

Факел

18

1

11

6

22-34

14

15

Химки

18

3

4

11

17-37

13

16

Торпедо

18

1

4

13

9-32

7
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
РПЛ
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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