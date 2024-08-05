Турнирная таблица РПЛ после 3-го тура: у «Зенита» и «Динамо» по 9 очков

В понедельник, 5 августа, матчем «Спартак» — «Крылья Советов» (3:0) завершился 3-й тур чемпионата России. Турнирную таблицу РПЛ возглавляют «Зенит» и «Динамо» — две команды, которые начали чемпионат с трех побед. РПЛ: результаты всех матчей 3-го тура № Команда И В Н П М O 1 Зенит 3 3 0 0 13-0 9 2 Динамо 3 3 0 0 8-2 9 3 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7 4 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6 5 Спартак 3 2 0 1 6-3 6 6 Химки 3 1 1 1 5-6 4 7 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4 8 Ростов 3 1 1 1 3-6 4 9 Рубин 3 1 0 2 6-9 3 10 Акрон 3 1 0 2 4-5 3 11 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3 12 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3 13 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2 14 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2 15 Факел 3 0 1 2 1-5 1 16 Крылья Советов 3 0 0 3 1-10 0