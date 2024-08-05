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Сегодня, 22:19

Турнирная таблица РПЛ после 3-го тура: у «Зенита» и «Динамо» по 9 очков

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В понедельник, 5 августа, матчем «Спартак» — «Крылья Советов» (3:0) завершился 3-й тур чемпионата России. Турнирную таблицу РПЛ возглавляют «Зенит» и «Динамо» — две команды, которые начали чемпионат с трех побед.

РПЛ: результаты всех матчей 3-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

3

3

0

0

13-0

9

2

Динамо

3

3

0

0

8-2

9

3

ЦСКА

3

2

1

0

8-1

7

4

Локомотив

3

2

0

1

9-5

6

5

Спартак

3

2

0

1

6-3

6

6

Химки

3

1

1

1

5-6

4

7

Оренбург

3

1

1

1

3-5

4

8

Ростов

3

1

1

1

3-6

4

9

Рубин

3

1

0

2

6-9

3

10

Акрон

3

1

0

2

4-5

3

11

Краснодар

3

0

3

0

1-1

3

12

Пари НН

3

1

0

2

3-7

3

13

Динамо Мх

3

0

2

1

1-2

2

14

Ахмат

3

0

2

1

1-6

2

15

Факел

3

0

1

2

1-5

1

16

Крылья Советов

3

0

0

3

1-10

0
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2024-2025/
РПЛ
1
0
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