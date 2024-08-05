Турнирная таблица РПЛ после 3-го тура: у «Зенита» и «Динамо» по 9 очков

Сегодня, 22:19
В понедельник, 5 августа, матчем «Спартак» — «Крылья Советов» (3:0) завершился 3-й тур чемпионата России. Турнирную таблицу РПЛ возглавляют «Зенит» и «Динамо» — две команды, которые начали чемпионат с трех побед.
РПЛ: результаты всех матчей 3-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
3
|
3
|
0
|
0
|
13-0
|
9
|
2
|
Динамо
|
3
|
3
|
0
|
0
|
8-2
|
9
|
3
|
ЦСКА
|
3
|
2
|
1
|
0
|
8-1
|
7
|
4
|
Локомотив
|
3
|
2
|
0
|
1
|
9-5
|
6
|
5
|
Спартак
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6-3
|
6
|
6
|
Химки
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5-6
|
4
|
7
|
Оренбург
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-5
|
4
|
8
|
Ростов
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-6
|
4
|
9
|
Рубин
|
3
|
1
|
0
|
2
|
6-9
|
3
|
10
|
Акрон
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4-5
|
3
|
11
|
Краснодар
|
3
|
0
|
3
|
0
|
1-1
|
3
|
12
|
Пари НН
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-7
|
3
|
13
|
Динамо Мх
|
3
|
0
|
2
|
1
|
1-2
|
2
|
14
|
Ахмат
|
3
|
0
|
2
|
1
|
1-6
|
2
|
15
|
Факел
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1-5
|
1
|
16
|
Крылья Советов
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1-10
|
0