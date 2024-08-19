«Динамо», «Локомотив» и «Спартак» приблизились к «Зениту»: турнирная таблица РПЛ

В понедельник, 19 августа, матчами «Акрон» — «Рубин» (1:2) и «Динамо» Махачкала — «Ахмат» (1:0) закончился 5-й тур РПЛ.

Лидер чемпионата «Зенит» потерял первые очки в сезоне, сыграв вничью с «Химками» (1:1). К питерцам приблизились одержавшие победы «Динамо», «Локомотив» и «Спартак».

РПЛ: результаты всех матчей 5-го тура

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 5 4 1 0 15-1 13 2 Динамо 5 4 0 1 9-3 12 3 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12 4 Спартак 5 3 1 1 9-3 10 5 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9 6 Ростов 5 2 2 1 7-9 8 7 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7 8 Рубин 5 2 1 2 9-11 7 9 Пари Нижний Новгород 5 2 0 3 5-9 6 10 Химки 5 1 2 2 6-8 5 11 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5 12 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5 13 Акрон 5 1 1 3 7-9 4 14 Крылья Советов 5 1 0 4 3-11 3 15 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3 16 Факел 5 0 1 4 1-10 1

В 6-м туре встречаются: 23 августа «Рубин» — «Динамо» Мх (20.00),

24 августа ЦСКА — «Акрон» (15.00), «Зенит» — «Спартак» (17.30), «Факел» — «Оренбург» (17.30), «Ахмат» — «Химки» (20.00),

25 августа «Крылья Советов» — «Пари НН» (15.00), «Динамо» — «Краснодар» (17.30), «Локомотив» — «Ростов» (20.00).