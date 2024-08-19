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Сегодня, 22:05

«Динамо», «Локомотив» и «Спартак» приблизились к «Зениту»: турнирная таблица РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1) в матче 5-го тура РПЛ.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В понедельник, 19 августа, матчами «Акрон» — «Рубин» (1:2) и «Динамо» Махачкала — «Ахмат» (1:0) закончился 5-й тур РПЛ.

Лидер чемпионата «Зенит» потерял первые очки в сезоне, сыграв вничью с «Химками» (1:1). К питерцам приблизились одержавшие победы «Динамо», «Локомотив» и «Спартак».

РПЛ: результаты всех матчей 5-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

5

4

1

0

15-1

13

2

Динамо

5

4

0

1

9-3

12

3

Локомотив

5

4

0

1

12-5

12

4

Спартак

5

3

1

1

9-3

10

5

Краснодар

5

2

3

0

5-3

9

6

Ростов

5

2

2

1

7-9

8

7

ЦСКА

5

2

1

2

9-4

7

8

Рубин

5

2

1

2

9-11

7

9

Пари Нижний Новгород

5

2

0

3

5-9

6

10

Химки

5

1

2

2

6-8

5

11

Динамо Мх

5

1

2

2

2-4

5

12

Оренбург

5

1

2

2

7-10

5

13

Акрон

5

1

1

3

7-9

4

14

Крылья Советов

5

1

0

4

3-11

3

15

Ахмат

5

0

3

2

1-7

3

16

Факел

5

0

1

4

1-10

1

В 6-м туре встречаются: 23 августа «Рубин» — «Динамо» Мх (20.00),

24 августа ЦСКА — «Акрон» (15.00), «Зенит» — «Спартак» (17.30), «Факел» — «Оренбург» (17.30), «Ахмат» — «Химки» (20.00),

25 августа «Крылья Советов» — «Пари НН» (15.00), «Динамо» — «Краснодар» (17.30), «Локомотив» — «Ростов» (20.00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2024-2025/
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