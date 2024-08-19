«Динамо», «Локомотив» и «Спартак» приблизились к «Зениту»: турнирная таблица РПЛ

Сегодня, 22:05
В понедельник, 19 августа, матчами «Акрон» — «Рубин» (1:2) и «Динамо» Махачкала — «Ахмат» (1:0) закончился 5-й тур РПЛ.
Лидер чемпионата «Зенит» потерял первые очки в сезоне, сыграв вничью с «Химками» (1:1). К питерцам приблизились одержавшие победы «Динамо», «Локомотив» и «Спартак».
РПЛ: результаты всех матчей 5-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
5
|
4
|
1
|
0
|
15-1
|
13
|
2
|
Динамо
|
5
|
4
|
0
|
1
|
9-3
|
12
|
3
|
Локомотив
|
5
|
4
|
0
|
1
|
12-5
|
12
|
4
|
Спартак
|
5
|
3
|
1
|
1
|
9-3
|
10
|
5
|
Краснодар
|
5
|
2
|
3
|
0
|
5-3
|
9
|
6
|
Ростов
|
5
|
2
|
2
|
1
|
7-9
|
8
|
7
|
ЦСКА
|
5
|
2
|
1
|
2
|
9-4
|
7
|
8
|
Рубин
|
5
|
2
|
1
|
2
|
9-11
|
7
|
9
|
Пари Нижний Новгород
|
5
|
2
|
0
|
3
|
5-9
|
6
|
10
|
Химки
|
5
|
1
|
2
|
2
|
6-8
|
5
|
11
|
Динамо Мх
|
5
|
1
|
2
|
2
|
2-4
|
5
|
12
|
Оренбург
|
5
|
1
|
2
|
2
|
7-10
|
5
|
13
|
Акрон
|
5
|
1
|
1
|
3
|
7-9
|
4
|
14
|
Крылья Советов
|
5
|
1
|
0
|
4
|
3-11
|
3
|
15
|
Ахмат
|
5
|
0
|
3
|
2
|
1-7
|
3
|
16
|
Факел
|
5
|
0
|
1
|
4
|
1-10
|
1
В 6-м туре встречаются: 23 августа «Рубин» — «Динамо» Мх (20.00),
24 августа ЦСКА — «Акрон» (15.00), «Зенит» — «Спартак» (17.30), «Факел» — «Оренбург» (17.30), «Ахмат» — «Химки» (20.00),
25 августа «Крылья Советов» — «Пари НН» (15.00), «Динамо» — «Краснодар» (17.30), «Локомотив» — «Ростов» (20.00).