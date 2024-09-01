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Сегодня, 22:07

«Зенит» вернулся на первое место: турнирная таблица РПЛ после 7-го тура

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В воскресенье, 1 сентября, матчем «Ростов» — «Факел» (4:1) завершился 7-й тур чемпионата России.

«Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и вернулся на первое место в турнирной таблице. «Краснодар» благодаря победе над «Локомотивом» (3:0) обошел железнодорожников и поднялся на вторую строчку.

Результаты всех матчей 7-го тура РПЛ

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

7

5

2

0

18-1

17

2

Краснодар

7

4

3

0

9-3

15

3

Локомотив

7

5

0

2

15-10

15

4

Спартак

7

4

2

1

10-3

14

5

ЦСКА

7

4

1

2

15-4

13

6

Динамо

7

4

1

2

11-6

13

7

Ростов

7

3

2

2

13-13

11

8

Рубин

7

3

1

3

11-12

10

9

Динамо Махачкала

7

2

2

3

3-6

8

10

Крылья Советов

7

2

0

5

6-13

6

11

Пари Нижний Новгород

7

2

0

5

6-15

6

12

Оренбург

7

1

3

3

9-13

6

13

Химки

7

1

3

3

9-13

6

14

Акрон

7

1

2

4

7-13

5

15

Ахмат

7

0

5

2

4-10

5

16

Факел

7

1

1

5

3-14

4

В 8-м туре встречаются: 13 сентября «Рубин» — «Крылья Советов» (20.15);

14 сентября «Оренбург» — «Локомотив» (12.00), «Факел» — «Пари НН» (14.15), ЦСКА — «Зенит» (16.30), «Краснодар» — «Ростов» (19.00);

15 сентября «Динамо» — «Ахмат» (14.15), «Акрон» — «Химки» (16.30), «Динамо» Мх — «Спартак» (19.00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2024-2025/
РПЛ
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