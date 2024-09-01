«Зенит» вернулся на первое место: турнирная таблица РПЛ после 7-го тура

Сегодня, 22:07
В воскресенье, 1 сентября, матчем «Ростов» — «Факел» (4:1) завершился 7-й тур чемпионата России.
«Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и вернулся на первое место в турнирной таблице. «Краснодар» благодаря победе над «Локомотивом» (3:0) обошел железнодорожников и поднялся на вторую строчку.
Результаты всех матчей 7-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
7
|
5
|
2
|
0
|
18-1
|
17
|
2
|
Краснодар
|
7
|
4
|
3
|
0
|
9-3
|
15
|
3
|
Локомотив
|
7
|
5
|
0
|
2
|
15-10
|
15
|
4
|
Спартак
|
7
|
4
|
2
|
1
|
10-3
|
14
|
5
|
ЦСКА
|
7
|
4
|
1
|
2
|
15-4
|
13
|
6
|
Динамо
|
7
|
4
|
1
|
2
|
11-6
|
13
|
7
|
Ростов
|
7
|
3
|
2
|
2
|
13-13
|
11
|
8
|
Рубин
|
7
|
3
|
1
|
3
|
11-12
|
10
|
9
|
Динамо Махачкала
|
7
|
2
|
2
|
3
|
3-6
|
8
|
10
|
Крылья Советов
|
7
|
2
|
0
|
5
|
6-13
|
6
|
11
|
Пари Нижний Новгород
|
7
|
2
|
0
|
5
|
6-15
|
6
|
12
|
Оренбург
|
7
|
1
|
3
|
3
|
9-13
|
6
|
13
|
Химки
|
7
|
1
|
3
|
3
|
9-13
|
6
|
14
|
Акрон
|
7
|
1
|
2
|
4
|
7-13
|
5
|
15
|
Ахмат
|
7
|
0
|
5
|
2
|
4-10
|
5
|
16
|
Факел
|
7
|
1
|
1
|
5
|
3-14
|
4
В 8-м туре встречаются: 13 сентября «Рубин» — «Крылья Советов» (20.15);
14 сентября «Оренбург» — «Локомотив» (12.00), «Факел» — «Пари НН» (14.15), ЦСКА — «Зенит» (16.30), «Краснодар» — «Ростов» (19.00);
15 сентября «Динамо» — «Ахмат» (14.15), «Акрон» — «Химки» (16.30), «Динамо» Мх — «Спартак» (19.00).