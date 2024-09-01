«Зенит» вернулся на первое место: турнирная таблица РПЛ после 7-го тура

В воскресенье, 1 сентября, матчем «Ростов» — «Факел» (4:1) завершился 7-й тур чемпионата России.

«Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и вернулся на первое место в турнирной таблице. «Краснодар» благодаря победе над «Локомотивом» (3:0) обошел железнодорожников и поднялся на вторую строчку.

Результаты всех матчей 7-го тура РПЛ

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 7 5 2 0 18-1 17 2 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15 3 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15 4 Спартак 7 4 2 1 10-3 14 5 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13 6 Динамо 7 4 1 2 11-6 13 7 Ростов 7 3 2 2 13-13 11 8 Рубин 7 3 1 3 11-12 10 9 Динамо Махачкала 7 2 2 3 3-6 8 10 Крылья Советов 7 2 0 5 6-13 6 11 Пари Нижний Новгород 7 2 0 5 6-15 6 12 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6 13 Химки 7 1 3 3 9-13 6 14 Акрон 7 1 2 4 7-13 5 15 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5 16 Факел 7 1 1 5 3-14 4

В 8-м туре встречаются: 13 сентября «Рубин» — «Крылья Советов» (20.15);

14 сентября «Оренбург» — «Локомотив» (12.00), «Факел» — «Пари НН» (14.15), ЦСКА — «Зенит» (16.30), «Краснодар» — «Ростов» (19.00);

15 сентября «Динамо» — «Ахмат» (14.15), «Акрон» — «Химки» (16.30), «Динамо» Мх — «Спартак» (19.00).