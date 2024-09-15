«Зенит» остался на первом месте: турнирная таблица РПЛ после 8-го тура

В воскресенье, 15 сентября, матчем «Динамо» Махачкала — «Спартак» (1:1) завершился 8-й тур чемпионата России.

«Зенит» победил в Москве ЦСКА (1:0) и продолжает лидировать. «Краснодар» идет вторым, «Локомотив» — третий.

Результаты всех матчей 8-го тура РПЛ

И В Н П М О 1 Зенит 8 6 2 0 19-1 20 2 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18 3 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18 4 Динамо 8 5 1 2 15-8 16 5 Спартак 8 4 3 1 11-4 15 6 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13 7 Ростов 8 3 2 3 13-15 11 8 Рубин 8 3 1 4 11-14 10 9 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9 10 Крылья Советов 8 3 0 5 8-13 9 11 Акрон 8 2 2 4 10-13 8 12 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7 13 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6 14 Химки 8 1 3 4 9-16 6 15 Факел 8 1 2 5 3-14 5 16 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5



В 9-м туре встречаются: 21 сентября «Акрон» — «Краснодар», «Зенит» — «Факел», «Рубин» — ЦСКА.

22 сентября «Химки» — «Оренбург», «Спартак» — «Динамо», «Ростов» — «Динамо» Мх, «Пари НН» — «Локомотив».

23 сентября «Ахмат» — «Крылья Советов».