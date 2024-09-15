«Зенит» остался на первом месте: турнирная таблица РПЛ после 8-го тура

Сегодня, 21:15
В воскресенье, 15 сентября, матчем «Динамо» Махачкала — «Спартак» (1:1) завершился 8-й тур чемпионата России.
«Зенит» победил в Москве ЦСКА (1:0) и продолжает лидировать. «Краснодар» идет вторым, «Локомотив» — третий.
Результаты всех матчей 8-го тура РПЛ
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Зенит
|
8
|
6
|
2
|
0
|
19-1
|
20
|
2
|
Краснодар
|
8
|
5
|
3
|
0
|
11-3
|
18
|
3
|
Локомотив
|
8
|
6
|
0
|
2
|
19-12
|
18
|
4
|
Динамо
|
8
|
5
|
1
|
2
|
15-8
|
16
|
5
|
Спартак
|
8
|
4
|
3
|
1
|
11-4
|
15
|
6
|
ЦСКА
|
8
|
4
|
1
|
3
|
15-5
|
13
|
7
|
Ростов
|
8
|
3
|
2
|
3
|
13-15
|
11
|
8
|
Рубин
|
8
|
3
|
1
|
4
|
11-14
|
10
|
9
|
Динамо Мх
|
8
|
2
|
3
|
3
|
4-7
|
9
|
10
|
Крылья Советов
|
8
|
3
|
0
|
5
|
8-13
|
9
|
11
|
Акрон
|
8
|
2
|
2
|
4
|
10-13
|
8
|
12
|
Пари НН
|
8
|
2
|
1
|
5
|
6-15
|
7
|
13
|
Оренбург
|
8
|
1
|
3
|
4
|
11-17
|
6
|
14
|
Химки
|
8
|
1
|
3
|
4
|
9-16
|
6
|
15
|
Факел
|
8
|
1
|
2
|
5
|
3-14
|
5
|
16
|
Ахмат
|
8
|
0
|
5
|
3
|
6-14
|
5
В 9-м туре встречаются: 21 сентября «Акрон» — «Краснодар», «Зенит» — «Факел», «Рубин» — ЦСКА.
22 сентября «Химки» — «Оренбург», «Спартак» — «Динамо», «Ростов» — «Динамо» Мх, «Пари НН» — «Локомотив».
23 сентября «Ахмат» — «Крылья Советов».