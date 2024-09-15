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Сегодня, 21:15

«Зенит» остался на первом месте: турнирная таблица РПЛ после 8-го тура

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В воскресенье, 15 сентября, матчем «Динамо» Махачкала — «Спартак» (1:1) завершился 8-й тур чемпионата России.

«Зенит» победил в Москве ЦСКА (1:0) и продолжает лидировать. «Краснодар» идет вторым, «Локомотив» — третий.

Результаты всех матчей 8-го тура РПЛ

И

В

Н

П

М

О

1

Зенит

8

6

2

0

19-1

20

2

Краснодар

8

5

3

0

11-3

18

3

Локомотив

8

6

0

2

19-12

18

4

Динамо

8

5

1

2

15-8

16

5

Спартак

8

4

3

1

11-4

15

6

ЦСКА

8

4

1

3

15-5

13

7

Ростов

8

3

2

3

13-15

11

8

Рубин

8

3

1

4

11-14

10

9

Динамо Мх

8

2

3

3

4-7

9

10

Крылья Советов

8

3

0

5

8-13

9

11

Акрон

8

2

2

4

10-13

8

12

Пари НН

8

2

1

5

6-15

7

13

Оренбург

8

1

3

4

11-17

6

14

Химки

8

1

3

4

9-16

6

15

Факел

8

1

2

5

3-14

5

16

Ахмат

8

0

5

3

6-14

5


В 9-м туре встречаются: 21 сентября «Акрон» — «Краснодар», «Зенит» — «Факел», «Рубин» — ЦСКА.

22 сентября «Химки» — «Оренбург», «Спартак» — «Динамо», «Ростов» — «Динамо» Мх, «Пари НН» — «Локомотив».

23 сентября «Ахмат» — «Крылья Советов».

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2024-2025/
РПЛ

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