У «Зенита» и «Краснодара» по 50 очков: турнирная таблица РПЛ

Сегодня, 15:21
В понедельник, 29 апреля, матчем «Крылья Советов» — «Краснодар» (0:0) продолжился 26-й тур чемпионата России.
«Быки» упустили возможность единолично возглавить турнирную таблицу РПЛ. После ничьей в Самаре «Краснодар» догнал «Зенит» по очкам — 50, но уступает по личным встречам (1:1, 1:2).
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
26
|
15
|
5
|
6
|
44-23
|
50
|
2
|
Краснодар
|
26
|
14
|
8
|
4
|
41-25
|
50
|
3
|
Динамо
|
26
|
13
|
8
|
5
|
43-33
|
47
|
4
|
Спартак
|
26
|
12
|
6
|
8
|
37-31
|
42
|
5
|
Локомотив
|
26
|
10
|
11
|
5
|
44-37
|
41
|
6
|
Крылья Советов
|
26
|
11
|
7
|
8
|
43-35
|
40
|
7
|
ЦСКА
|
26
|
9
|
11
|
6
|
45-36
|
38
|
8
|
Ростов
|
25
|
10
|
7
|
8
|
37-38
|
37
|
9
|
Рубин
|
25
|
10
|
6
|
9
|
23-30
|
36
|
10
|
Ахмат
|
26
|
8
|
5
|
13
|
29-38
|
29
|
11
|
Пари НН
|
26
|
8
|
4
|
14
|
25-38
|
28
|
12
|
Балтика
|
26
|
7
|
5
|
14
|
28-32
|
26
|
13
|
Факел
|
25
|
6
|
8
|
11
|
19-28
|
26
|
14
|
Оренбург
|
25
|
6
|
8
|
11
|
28-33
|
26
|
15
|
Урал
|
25
|
6
|
6
|
13
|
24-39
|
24
|
16
|
Сочи
|
25
|
4
|
7
|
14
|
26-40
|
19