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Сегодня, 15:21

У «Зенита» и «Краснодара» по 50 очков: турнирная таблица РПЛ

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В понедельник, 29 апреля, матчем «Крылья Советов» — «Краснодар» (0:0) продолжился 26-й тур чемпионата России.

«Быки» упустили возможность единолично возглавить турнирную таблицу РПЛ. После ничьей в Самаре «Краснодар» догнал «Зенит» по очкам — 50, но уступает по личным встречам (1:1, 1:2).

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

26

15

5

6

44-23

50

2

Краснодар

26

14

8

4

41-25

50

3

Динамо

26

13

8

5

43-33

47

4

Спартак

26

12

6

8

37-31

42

5

Локомотив

26

10

11

5

44-37

41

6

Крылья Советов

26

11

7

8

43-35

40

7

ЦСКА

26

9

11

6

45-36

38

8

Ростов

25

10

7

8

37-38

37

9

Рубин

25

10

6

9

23-30

36

10

Ахмат

26

8

5

13

29-38

29

11

Пари НН

26

8

4

14

25-38

28

12

Балтика

26

7

5

14

28-32

26

13

Факел

25

6

8

11

19-28

26

14

Оренбург

25

6

8

11

28-33

26

15

Урал

25

6

6

13

24-39

24

16

Сочи

25

4

7

14

26-40

19
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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