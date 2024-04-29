У «Зенита» и «Краснодара» по 50 очков: турнирная таблица РПЛ

В понедельник, 29 апреля, матчем «Крылья Советов» — «Краснодар» (0:0) продолжился 26-й тур чемпионата России. «Быки» упустили возможность единолично возглавить турнирную таблицу РПЛ. После ничьей в Самаре «Краснодар» догнал «Зенит» по очкам — 50, но уступает по личным встречам (1:1, 1:2). № Команда И В Н П М O 1 Зенит 26 15 5 6 44-23 50 2 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50 3 Динамо 26 13 8 5 43-33 47 4 Спартак 26 12 6 8 37-31 42 5 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41 6 Крылья Советов 26 11 7 8 43-35 40 7 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38 8 Ростов 25 10 7 8 37-38 37 9 Рубин 25 10 6 9 23-30 36 10 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29 11 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28 12 Балтика 26 7 5 14 28-32 26 13 Факел 25 6 8 11 19-28 26 14 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26 15 Урал 25 6 6 13 24-39 24 16 Сочи 25 4 7 14 26-40 19