Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» оторвался на 6 очков, «Локомотив» опустился в зону стыковых матчей

В понедельник, 3 октября, завершился 11-й тур чемпионата России.

«Зенит» в матче лидеров победил «Ростов» (3:1) и теперь опережает ближайшего преследователя — ЦСКА — на 6 очков.

«Локомотив» дома проиграл «Уралу» (2:4) и опустился в зону стыковых матчей. «Факел» опережает железнодорожников благодаря победе в личной встрече.

Результаты матчей 11-го тура РПЛ

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 11 9 2 0 32-4 29 2 ЦСКА 11 7 2 2 23-10 23 3 Ростов 11 6 4 1 20-15 22 4 Спартак 11 7 1 3 24-12 22 5 Краснодар 11 6 3 2 21-14 21 6 Сочи 11 5 2 4 18-20 17 7 Ахмат 11 5 2 4 17-17 17 8 Динамо 11 4 4 3 17-13 16 9 Оренбург 11 5 0 6 18-27 15 10 Нижний Новгород 11 3 3 5 17-20 12 11 Крылья Советов 11 2 5 4 10-14 11 12 Факел 11 1 6 4 15-22 9 13 Локомотив 11 2 3 6 15-22 9 14 Химки 11 2 2 7 12-21 8 15 Урал 11 2 1 8 9-21 7 16 Торпедо 11 1 2 8 7-23 5

В матчах 12-го тура встречаются: 7 октября «Урал» — «Химки» (17:30);

8 октября «Факел» — «Зенит» (14:00), ЦСКА — «Динамо» (16:30), «Сочи» — «Локомотив» (19:00),

9 октября «Спартак» — «Крылья Советов» (14:00), «Торпедо» — «Нижний Новгород» (16:30), «Оренбург» — «Ахмат» (16:30), «Ростов» — «Краснодар» (19:00)/