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Сегодня, 21:11

Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» оторвался на 6 очков, «Локомотив» опустился в зону стыковых матчей

Далер Кузяев устанавливает окончательный счет в матче «Зенит» — «Ростов» (3:1) 2 октября 2022 года.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

В понедельник, 3 октября, завершился 11-й тур чемпионата России.

«Зенит» в матче лидеров победил «Ростов» (3:1) и теперь опережает ближайшего преследователя — ЦСКА — на 6 очков.

«Локомотив» дома проиграл «Уралу» (2:4) и опустился в зону стыковых матчей. «Факел» опережает железнодорожников благодаря победе в личной встрече.

Результаты матчей 11-го тура РПЛ

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

11

9

2

0

32-4

29

2

ЦСКА

11

7

2

2

23-10

23

3

Ростов

11

6

4

1

20-15

22

4

Спартак

11

7

1

3

24-12

22

5

Краснодар

11

6

3

2

21-14

21

6

Сочи

11

5

2

4

18-20

17

7

Ахмат

11

5

2

4

17-17

17

8

Динамо

11

4

4

3

17-13

16

9

Оренбург

11

5

0

6

18-27

15

10

Нижний Новгород

11

3

3

5

17-20

12

11

Крылья Советов

11

2

5

4

10-14

11

12

Факел

11

1

6

4

15-22

9

13

Локомотив

11

2

3

6

15-22

9

14

Химки

11

2

2

7

12-21

8

15

Урал

11

2

1

8

9-21

7

16

Торпедо

11

1

2

8

7-23

5

В матчах 12-го тура встречаются: 7 октября «Урал» — «Химки» (17:30);
8 октября «Факел» — «Зенит» (14:00), ЦСКА — «Динамо» (16:30), «Сочи» — «Локомотив» (19:00),
9 октября «Спартак» — «Крылья Советов» (14:00), «Торпедо» — «Нижний Новгород» (16:30), «Оренбург» — «Ахмат» (16:30), «Ростов» — «Краснодар» (19:00)/

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
РПЛ
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