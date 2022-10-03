Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» оторвался на 6 очков, «Локомотив» опустился в зону стыковых матчей

Сегодня, 21:11
В понедельник, 3 октября, завершился 11-й тур чемпионата России.
«Зенит» в матче лидеров победил «Ростов» (3:1) и теперь опережает ближайшего преследователя — ЦСКА — на 6 очков.
«Локомотив» дома проиграл «Уралу» (2:4) и опустился в зону стыковых матчей. «Факел» опережает железнодорожников благодаря победе в личной встрече.
Результаты матчей 11-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
11
|
9
|
2
|
0
|
32-4
|
29
|
2
|
ЦСКА
|
11
|
7
|
2
|
2
|
23-10
|
23
|
3
|
Ростов
|
11
|
6
|
4
|
1
|
20-15
|
22
|
4
|
Спартак
|
11
|
7
|
1
|
3
|
24-12
|
22
|
5
|
Краснодар
|
11
|
6
|
3
|
2
|
21-14
|
21
|
6
|
Сочи
|
11
|
5
|
2
|
4
|
18-20
|
17
|
7
|
Ахмат
|
11
|
5
|
2
|
4
|
17-17
|
17
|
8
|
Динамо
|
11
|
4
|
4
|
3
|
17-13
|
16
|
9
|
Оренбург
|
11
|
5
|
0
|
6
|
18-27
|
15
|
10
|
Нижний Новгород
|
11
|
3
|
3
|
5
|
17-20
|
12
|
11
|
Крылья Советов
|
11
|
2
|
5
|
4
|
10-14
|
11
|
12
|
Факел
|
11
|
1
|
6
|
4
|
15-22
|
9
|
13
|
Локомотив
|
11
|
2
|
3
|
6
|
15-22
|
9
|
14
|
Химки
|
11
|
2
|
2
|
7
|
12-21
|
8
|
15
|
Урал
|
11
|
2
|
1
|
8
|
9-21
|
7
|
16
|
Торпедо
|
11
|
1
|
2
|
8
|
7-23
|
5
В матчах 12-го тура встречаются: 7 октября «Урал» — «Химки» (17:30);
8 октября «Факел» — «Зенит» (14:00), ЦСКА — «Динамо» (16:30), «Сочи» — «Локомотив» (19:00),
9 октября «Спартак» — «Крылья Советов» (14:00), «Торпедо» — «Нижний Новгород» (16:30), «Оренбург» — «Ахмат» (16:30), «Ростов» — «Краснодар» (19:00)/