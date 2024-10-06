«Краснодар» и «Локомотив» опережают «Зенит» на 1 очко: турнирная таблица РПЛ

В воскресенье, 6 октября, завершился 11-й тур чемпионата России.

Лидеры РПЛ «Краснодар» и «Локомотив» обыграли «Химки» (4:0) и «Крылья Советов» (1:0) соответственно. «Быки» опережают москвичей благодаря победе в очном матче — у команд по 27 очков.

На 1 очко отстает «Зенит», обыгравший «Оренбург» (1:0).

Результаты всех матчей 11-го тура РПЛ

№ Команда И В Н П М O 1 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27 2 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27 3 Зенит 11 8 2 1 23-4 26 4 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20 5 Динамо 11 6 2 3 19-12 20 6 Спартак 11 5 4 2 17-9 19 7 Рубин 11 4 3 4 14-15 15 8 Акрон 11 3 3 5 16-20 12 9 Ростов 11 3 3 5 13-20 12 10 Крылья Советов 11 3 2 6 9-15 11 11 Динамо Махачкала 11 2 5 4 5-9 11 12 Пари Нижний Новгород 11 3 2 6 11-21 11 13 Химки 11 1 5 5 9-20 8 14 Факел 11 1 4 6 5-18 7 15 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7 16 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6

В 12-м туре встречаются: 18 октября «Акрон» — «Зенит» (18.00), «Ахмат» — «Факел» (20.15);

19 октября «Пари НН» — «Ростов» (14.00), «Спартак» — «Краснодар» (16.30), «Химки» — «Локомотив» (16.30), «Динамо» Мх — ЦСКА (19.00);

20 октября «Оренбург» — «Крылья Советов» (16.30), «Рубин» — «Динамо» (19.00).