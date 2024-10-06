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Сегодня, 21:06

«Краснодар» и «Локомотив» опережают «Зенит» на 1 очко: турнирная таблица РПЛ

Гол нападающего Тимура Сулейманова принес «Локомотиву» победу над «Крыльями Советов» (1:0).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В воскресенье, 6 октября, завершился 11-й тур чемпионата России.

Лидеры РПЛ «Краснодар» и «Локомотив» обыграли «Химки» (4:0) и «Крылья Советов» (1:0) соответственно. «Быки» опережают москвичей благодаря победе в очном матче — у команд по 27 очков.

На 1 очко отстает «Зенит», обыгравший «Оренбург» (1:0).

Результаты всех матчей 11-го тура РПЛ

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Краснодар

11

8

3

0

22-5

27

2

Локомотив

11

9

0

2

26-14

27

3

Зенит

11

8

2

1

23-4

26

4

ЦСКА

11

6

2

3

21-7

20

5

Динамо

11

6

2

3

19-12

20

6

Спартак

11

5

4

2

17-9

19

7

Рубин

11

4

3

4

14-15

15

8

Акрон

11

3

3

5

16-20

12

9

Ростов

11

3

3

5

13-20

12

10

Крылья Советов

11

3

2

6

9-15

11

11

Динамо Махачкала

11

2

5

4

5-9

11

12

Пари Нижний Новгород

11

3

2

6

11-21

11

13

Химки

11

1

5

5

9-20

8

14

Факел

11

1

4

6

5-18

7

15

Оренбург

11

1

4

6

12-20

7

16

Ахмат

11

0

6

5

7-20

6

В 12-м туре встречаются: 18 октября «Акрон» — «Зенит» (18.00), «Ахмат» — «Факел» (20.15);

19 октября «Пари НН» — «Ростов» (14.00), «Спартак» — «Краснодар» (16.30), «Химки» — «Локомотив» (16.30), «Динамо» Мх — ЦСКА (19.00);

20 октября «Оренбург» — «Крылья Советов» (16.30), «Рубин» — «Динамо» (19.00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2024-2025/
РПЛ

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