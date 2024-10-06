«Краснодар» и «Локомотив» опережают «Зенит» на 1 очко: турнирная таблица РПЛ

Сегодня, 21:06
В воскресенье, 6 октября, завершился 11-й тур чемпионата России.
Лидеры РПЛ «Краснодар» и «Локомотив» обыграли «Химки» (4:0) и «Крылья Советов» (1:0) соответственно. «Быки» опережают москвичей благодаря победе в очном матче — у команд по 27 очков.
На 1 очко отстает «Зенит», обыгравший «Оренбург» (1:0).
Результаты всех матчей 11-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Краснодар
|
11
|
8
|
3
|
0
|
22-5
|
27
|
2
|
Локомотив
|
11
|
9
|
0
|
2
|
26-14
|
27
|
3
|
Зенит
|
11
|
8
|
2
|
1
|
23-4
|
26
|
4
|
ЦСКА
|
11
|
6
|
2
|
3
|
21-7
|
20
|
5
|
Динамо
|
11
|
6
|
2
|
3
|
19-12
|
20
|
6
|
Спартак
|
11
|
5
|
4
|
2
|
17-9
|
19
|
7
|
Рубин
|
11
|
4
|
3
|
4
|
14-15
|
15
|
8
|
Акрон
|
11
|
3
|
3
|
5
|
16-20
|
12
|
9
|
Ростов
|
11
|
3
|
3
|
5
|
13-20
|
12
|
10
|
Крылья Советов
|
11
|
3
|
2
|
6
|
9-15
|
11
|
11
|
Динамо Махачкала
|
11
|
2
|
5
|
4
|
5-9
|
11
|
12
|
Пари Нижний Новгород
|
11
|
3
|
2
|
6
|
11-21
|
11
|
13
|
Химки
|
11
|
1
|
5
|
5
|
9-20
|
8
|
14
|
Факел
|
11
|
1
|
4
|
6
|
5-18
|
7
|
15
|
Оренбург
|
11
|
1
|
4
|
6
|
12-20
|
7
|
16
|
Ахмат
|
11
|
0
|
6
|
5
|
7-20
|
6
В 12-м туре встречаются: 18 октября «Акрон» — «Зенит» (18.00), «Ахмат» — «Факел» (20.15);
19 октября «Пари НН» — «Ростов» (14.00), «Спартак» — «Краснодар» (16.30), «Химки» — «Локомотив» (16.30), «Динамо» Мх — ЦСКА (19.00);
20 октября «Оренбург» — «Крылья Советов» (16.30), «Рубин» — «Динамо» (19.00).