«Ростов» и «Спартак» обошли ЦСКА: турнирная таблица РПЛ

Сегодня, 21:08
В воскресенье, 9 октября, завершился 12-й тур чемпионата России. Лидеры «Зенит» и ЦСКА потеряли очки, армейцев в турнирной таблице опередили «Ростов» и «Спартак».
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
12
|
9
|
3
|
0
|
33-5
|
30
|
2
|
Ростов
|
12
|
7
|
4
|
1
|
23-17
|
25
|
3
|
Спартак
|
12
|
8
|
1
|
3
|
29-14
|
25
|
4
|
ЦСКА
|
12
|
7
|
3
|
2
|
24-11
|
24
|
5
|
Краснодар
|
12
|
6
|
3
|
3
|
23-17
|
21
|
6
|
Сочи
|
12
|
6
|
2
|
4
|
22-20
|
20
|
7
|
Оренбург
|
12
|
6
|
0
|
6
|
20-28
|
18
|
8
|
Ахмат
|
12
|
5
|
2
|
5
|
18-19
|
17
|
9
|
Динамо
|
12
|
4
|
5
|
3
|
18-14
|
17
|
10
|
Нижний Новгород
|
12
|
3
|
4
|
5
|
17-20
|
13
|
11
|
Крылья Советов
|
12
|
2
|
5
|
5
|
12-19
|
11
|
12
|
Урал
|
12
|
3
|
1
|
8
|
11-22
|
10
|
13
|
Факел
|
12
|
1
|
7
|
4
|
16-23
|
10
|
14
|
Локомотив
|
12
|
2
|
3
|
7
|
15-26
|
9
|
15
|
Химки
|
12
|
2
|
2
|
8
|
13-23
|
8
|
16
|
Торпедо
|
12
|
1
|
3
|
8
|
7-23
|
6
В матчах 13-го тура встречаются: 14 октября «Ростов» — «Урал» (19:30); 15 октября «Торпедо» — «Локомотив» (14:00), «Химки» — «Факел» (14:00), «Краснодар» — «Ахмат» (16:30), «Динамо» — «Оренбург» (19:30); 16 октября «Крылья Советов» — «Сочи» (14:00), «Нижний Новгород» — «Зенит» (16:30), ЦСКА — «Спартак» (20:00).