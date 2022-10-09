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Сегодня, 21:08

«Ростов» и «Спартак» обошли ЦСКА: турнирная таблица РПЛ

Федор Чалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В воскресенье, 9 октября, завершился 12-й тур чемпионата России. Лидеры «Зенит» и ЦСКА потеряли очки, армейцев в турнирной таблице опередили «Ростов» и «Спартак».

Результаты матчей 12-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

12

9

3

0

33-5

30

2

Ростов

12

7

4

1

23-17

25

3

Спартак

12

8

1

3

29-14

25

4

ЦСКА

12

7

3

2

24-11

24

5

Краснодар

12

6

3

3

23-17

21

6

Сочи

12

6

2

4

22-20

20

7

Оренбург

12

6

0

6

20-28

18

8

Ахмат

12

5

2

5

18-19

17

9

Динамо

12

4

5

3

18-14

17

10

Нижний Новгород

12

3

4

5

17-20

13

11

Крылья Советов

12

2

5

5

12-19

11

12

Урал

12

3

1

8

11-22

10

13

Факел

12

1

7

4

16-23

10

14

Локомотив

12

2

3

7

15-26

9

15

Химки

12

2

2

8

13-23

8

16

Торпедо

12

1

3

8

7-23

6

В матчах 13-го тура встречаются: 14 октября «Ростов» — «Урал» (19:30); 15 октября «Торпедо» — «Локомотив» (14:00), «Химки» — «Факел» (14:00), «Краснодар» — «Ахмат» (16:30), «Динамо» — «Оренбург» (19:30); 16 октября «Крылья Советов» — «Сочи» (14:00), «Нижний Новгород» — «Зенит» (16:30), ЦСКА — «Спартак» (20:00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
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