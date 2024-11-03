Турнирная таблица РПЛ: «Спартак» обошел ЦСКА

Сегодня, 21:41
В воскресенье, 3 ноября, матчем «Краснодар» — «Оренбург» (4:0) завершился 14-й тур чемпионата России. Лидер РПЛ одержал 11-ю победу подряд и сохранил преимущество над «Зенитом» в 3 очка.
«Спартак» благодаря победе над ЦСКА (2:0) обошел армейцев в турнирной таблице.
Результаты всех матчей 14-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Краснодар
|
14
|
11
|
3
|
0
|
31-6
|
36
|
2
|
Зенит
|
14
|
10
|
3
|
1
|
31-6
|
33
|
3
|
Локомотив
|
14
|
10
|
1
|
3
|
28-17
|
31
|
4
|
Динамо
|
14
|
8
|
3
|
3
|
28-16
|
27
|
5
|
Спартак
|
14
|
7
|
4
|
3
|
21-12
|
25
|
6
|
ЦСКА
|
14
|
7
|
3
|
4
|
22-9
|
24
|
7
|
Рубин
|
14
|
5
|
3
|
6
|
16-21
|
18
|
8
|
Акрон
|
14
|
4
|
4
|
6
|
19-26
|
16
|
9
|
Пари Нижний Новгород
|
14
|
4
|
3
|
7
|
14-24
|
15
|
10
|
Ростов
|
14
|
3
|
5
|
6
|
17-25
|
14
|
11
|
Динамо Махачкала
|
14
|
2
|
6
|
6
|
7-13
|
12
|
12
|
Крылья Советов
|
14
|
3
|
3
|
8
|
12-21
|
12
|
13
|
Химки
|
14
|
2
|
6
|
6
|
15-25
|
12
|
14
|
Факел
|
14
|
2
|
6
|
6
|
9-21
|
12
|
15
|
Ахмат
|
14
|
1
|
6
|
7
|
12-27
|
9
|
16
|
Оренбург
|
14
|
1
|
5
|
8
|
15-28
|
8
В 15-м туре встречаются: 9 ноября «Локомотив» — «Факел» (14.00), «Динамо» Мх — «Оренбург» (16.30), «Ростов» — «Химки» (19.00), «Динамо» — «Пари НН» (19.30);
10 ноября «Крылья Советов» — ЦСКА (13.00), «Спартак» — «Акрон» (15.15), «Ахмат» — «Зенит» (17.30), «Рубин» — «Краснодар» (19.45).