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Сегодня, 21:41

Турнирная таблица РПЛ: «Спартак» обошел ЦСКА

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В воскресенье, 3 ноября, матчем «Краснодар» — «Оренбург» (4:0) завершился 14-й тур чемпионата России. Лидер РПЛ одержал 11-ю победу подряд и сохранил преимущество над «Зенитом» в 3 очка.

«Спартак» благодаря победе над ЦСКА (2:0) обошел армейцев в турнирной таблице.

Результаты всех матчей 14-го тура РПЛ

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Краснодар

14

11

3

0

31-6

36

2

Зенит

14

10

3

1

31-6

33

3

Локомотив

14

10

1

3

28-17

31

4

Динамо

14

8

3

3

28-16

27

5

Спартак

14

7

4

3

21-12

25

6

ЦСКА

14

7

3

4

22-9

24

7

Рубин

14

5

3

6

16-21

18

8

Акрон

14

4

4

6

19-26

16

9

Пари Нижний Новгород

14

4

3

7

14-24

15

10

Ростов

14

3

5

6

17-25

14

11

Динамо Махачкала

14

2

6

6

7-13

12

12

Крылья Советов

14

3

3

8

12-21

12

13

Химки

14

2

6

6

15-25

12

14

Факел

14

2

6

6

9-21

12

15

Ахмат

14

1

6

7

12-27

9

16

Оренбург

14

1

5

8

15-28

8

В 15-м туре встречаются: 9 ноября «Локомотив» — «Факел» (14.00), «Динамо» Мх — «Оренбург» (16.30), «Ростов» — «Химки» (19.00), «Динамо» — «Пари НН» (19.30);

10 ноября «Крылья Советов» — ЦСКА (13.00), «Спартак» — «Акрон» (15.15), «Ахмат» — «Зенит» (17.30), «Рубин» — «Краснодар» (19.45).

Источник: Турнирная таблица РПЛ
РПЛ

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