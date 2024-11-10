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Сегодня, 21:51

Турнирная таблица РПЛ после первого круга: «Краснодар» опережает «Зенит» на 1 очко

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (№ 10) против защитника «Рубина» Игора Вуячича (№ 15).
Фото ФК «Краснодар»
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В воскресенье, 10 ноября, матчем «Рубин» — «Краснодар» (1:1) завершился 15-й тур РПЛ.

Лидирующие в РПЛ «быки» закончили первый круг чемпионата России-2024/25 с отрывом в 1 очко от «Зенита».

На третьем месте «Локомотив», который опережает еще три московские команды — «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.

РПЛ: результаты всех матчей 15-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Краснодар

15

11

4

0

32-7

37

2

Зенит

15

11

3

1

33-7

36

3

Локомотив

15

11

1

3

30-18

34

4

Динамо

15

9

3

3

31-17

30

5

Спартак

15

8

4

3

25-12

28

6

ЦСКА

15

8

3

4

24-10

27

7

Рубин

15

5

4

6

17-22

19

8

Ростов

15

4

5

6

20-26

17

9

Акрон

15

4

4

7

19-30

16

10

Пари Нижний Новгород

15

4

3

8

15-27

15

11

Динамо Махачкала

15

3

6

6

9-14

15

12

Крылья Советов

15

3

3

9

13-23

12

13

Химки

15

2

6

7

16-28

12

14

Факел

15

2

6

7

10-23

12

15

Ахмат

15

1

6

8

13-29

9

16

Оренбург

15

1

5

9

16-30

8

В 16-м туре встречаются: 22 ноября «Рубин» — «Акрон» (19.00);

23 ноября «Оренбург» — «Зенит» (12.00), ЦСКА — «Ростов» (14.15), «Химки» — «Краснодар» (16.30), «Спартак» — «Локомотив» (18.00);

24 ноября «Крылья Советов» — «Ахмат» (14.00), «Факел» — «Динамо» (16.30), «Пари НН» — «Динамо» Мх (19.00).

Источник: Турнирная таблица РПЛ
РПЛ

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