Турнирная таблица РПЛ после первого круга: «Краснодар» опережает «Зенит» на 1 очко

Сегодня, 21:51
В воскресенье, 10 ноября, матчем «Рубин» — «Краснодар» (1:1) завершился 15-й тур РПЛ.
Лидирующие в РПЛ «быки» закончили первый круг чемпионата России-2024/25 с отрывом в 1 очко от «Зенита».
На третьем месте «Локомотив», который опережает еще три московские команды — «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.
РПЛ: результаты всех матчей 15-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Краснодар
|
15
|
11
|
4
|
0
|
32-7
|
37
|
2
|
Зенит
|
15
|
11
|
3
|
1
|
33-7
|
36
|
3
|
Локомотив
|
15
|
11
|
1
|
3
|
30-18
|
34
|
4
|
Динамо
|
15
|
9
|
3
|
3
|
31-17
|
30
|
5
|
Спартак
|
15
|
8
|
4
|
3
|
25-12
|
28
|
6
|
ЦСКА
|
15
|
8
|
3
|
4
|
24-10
|
27
|
7
|
Рубин
|
15
|
5
|
4
|
6
|
17-22
|
19
|
8
|
Ростов
|
15
|
4
|
5
|
6
|
20-26
|
17
|
9
|
Акрон
|
15
|
4
|
4
|
7
|
19-30
|
16
|
10
|
Пари Нижний Новгород
|
15
|
4
|
3
|
8
|
15-27
|
15
|
11
|
Динамо Махачкала
|
15
|
3
|
6
|
6
|
9-14
|
15
|
12
|
Крылья Советов
|
15
|
3
|
3
|
9
|
13-23
|
12
|
13
|
Химки
|
15
|
2
|
6
|
7
|
16-28
|
12
|
14
|
Факел
|
15
|
2
|
6
|
7
|
10-23
|
12
|
15
|
Ахмат
|
15
|
1
|
6
|
8
|
13-29
|
9
|
16
|
Оренбург
|
15
|
1
|
5
|
9
|
16-30
|
8
В 16-м туре встречаются: 22 ноября «Рубин» — «Акрон» (19.00);
23 ноября «Оренбург» — «Зенит» (12.00), ЦСКА — «Ростов» (14.15), «Химки» — «Краснодар» (16.30), «Спартак» — «Локомотив» (18.00);
24 ноября «Крылья Советов» — «Ахмат» (14.00), «Факел» — «Динамо» (16.30), «Пари НН» — «Динамо» Мх (19.00).