Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после 19-го тура

Сегодня, 21:46
В воскресенье, 12 марта, завершился 19-й тур чемпионата России. Лидеры РПЛ «Зенит», «Спартак» и «Ростов» одержали победы благодаря голам в концовках матчей.
«Динамо» проиграло «Краснодару» (1:3), а ЦСКА разгромил «Крылья Советов» (4:0).
«Локомотив», который вдевятером удержал победу в матче с «Ахматом» (1:0), покинул зону стыковых матчей.
Результаты матчей 19-го тура чемпионата России
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
19
|
15
|
3
|
1
|
53-9
|
48
|
2
|
Спартак
|
19
|
12
|
4
|
3
|
45-22
|
40
|
3
|
Ростов
|
19
|
11
|
5
|
3
|
35-27
|
38
|
4
|
Динамо
|
19
|
9
|
5
|
5
|
35-24
|
32
|
5
|
ЦСКА
|
19
|
9
|
5
|
5
|
34-20
|
32
|
6
|
Ахмат
|
19
|
9
|
2
|
8
|
30-29
|
29
|
7
|
Краснодар
|
19
|
8
|
5
|
6
|
36-32
|
29
|
8
|
Оренбург
|
19
|
9
|
1
|
9
|
38-40
|
28
|
9
|
Сочи
|
19
|
8
|
4
|
7
|
29-36
|
28
|
10
|
Урал
|
19
|
7
|
4
|
8
|
24-30
|
25
|
11
|
Крылья Советов
|
19
|
5
|
5
|
9
|
20-30
|
20
|
12
|
Локомотив
|
19
|
5
|
4
|
10
|
24-35
|
19
|
13
|
Пари НН
|
19
|
5
|
4
|
10
|
23-34
|
19
|
14
|
Факел
|
19
|
1
|
11
|
7
|
24-37
|
14
|
15
|
Химки
|
19
|
3
|
4
|
12
|
19-40
|
13
|
16
|
Торпедо
|
19
|
1
|
4
|
14
|
9-33
|
7