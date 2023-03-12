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Сегодня, 21:46

Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после 19-го тура

Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил 100-й и 101-й голы за красно-белых.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В воскресенье, 12 марта, завершился 19-й тур чемпионата России. Лидеры РПЛ «Зенит», «Спартак» и «Ростов» одержали победы благодаря голам в концовках матчей.

«Динамо» проиграло «Краснодару» (1:3), а ЦСКА разгромил «Крылья Советов» (4:0).

«Локомотив», который вдевятером удержал победу в матче с «Ахматом» (1:0), покинул зону стыковых матчей.

Результаты матчей 19-го тура чемпионата России

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

19

15

3

1

53-9

48

2

Спартак

19

12

4

3

45-22

40

3

Ростов

19

11

5

3

35-27

38

4

Динамо

19

9

5

5

35-24

32

5

ЦСКА

19

9

5

5

34-20

32

6

Ахмат

19

9

2

8

30-29

29

7

Краснодар

19

8

5

6

36-32

29

8

Оренбург

19

9

1

9

38-40

28

9

Сочи

19

8

4

7

29-36

28

10

Урал

19

7

4

8

24-30

25

11

Крылья Советов

19

5

5

9

20-30

20

12

Локомотив

19

5

4

10

24-35

19

13

Пари НН

19

5

4

10

23-34

19

14

Факел

19

1

11

7

24-37

14

15

Химки

19

3

4

12

19-40

13

16

Торпедо

19

1

4

14

9-33

7
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
РПЛ
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