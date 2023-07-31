РПЛ: турнирная таблица после 2-го тура

Сегодня, 21:40
В понедельник, 31 июля, завершился 2-й тур чемпионата России.
РПЛ: результаты матчей 2-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Краснодар
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5-1
|
6
|
2
|
Спартак
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5-3
|
6
|
3
|
Локомотив
|
2
|
1
|
1
|
0
|
6-3
|
4
|
4
|
Зенит
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-1
|
4
|
5
|
Крылья Советов
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5-4
|
4
|
6
|
Ростов
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-2
|
4
|
7
|
Урал
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2-1
|
4
|
8
|
ЦСКА
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-4
|
3
|
9
|
Сочи
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
|
10
|
Рубин
|
2
|
0
|
2
|
0
|
3-3
|
2
|
11
|
Оренбург
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3-4
|
1
|
12
|
Динамо
|
2
|
0
|
1
|
1
|
4-6
|
1
|
13
|
Пари НН
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0-2
|
1
|
14
|
Ахмат
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3-5
|
0
|
15
|
Балтика
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-4
|
0
|
16
|
Факел
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-6
|
0
В матчах 3-го тура встречаются:
4 августа, пятница
«Краснодар» — «Пари НН» (20.00 мск)
5 августа, суббота
«Крылья Советов» — «Ростов» (15.00), «Оренбург» — «Урал» (17.30), «Рубин» — «Спартак» (17.30), ЦСКА — «Локомотив» (20.00)
6 августа, воскресенье
«Балтика» — «Факел» (17.30), «Зенит» — «Динамо» (19.00), «Сочи» — «Ахмат» (20.00)