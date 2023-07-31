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Сегодня, 21:40

РПЛ: турнирная таблица после 2-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Краснодара»
Фото ФК «Краснодар»
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В понедельник, 31 июля, завершился 2-й тур чемпионата России.

РПЛ: результаты матчей 2-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Краснодар

2

2

0

0

5-1

6

2

Спартак

2

2

0

0

5-3

6

3

Локомотив

2

1

1

0

6-3

4

4

Зенит

2

1

1

0

3-1

4

5

Крылья Советов

2

1

1

0

5-4

4

6

Ростов

2

1

1

0

3-2

4

7

Урал

2

1

1

0

2-1

4

8

ЦСКА

2

1

0

1

4-4

3

9

Сочи

2

1

0

1

2-2

3

10

Рубин

2

0

2

0

3-3

2

11

Оренбург

2

0

1

1

3-4

1

12

Динамо

2

0

1

1

4-6

1

13

Пари НН

2

0

1

1

0-2

1

14

Ахмат

2

0

0

2

3-5

0

15

Балтика

2

0

0

2

1-4

0

16

Факел

2

0

0

2

2-6

0


В матчах 3-го тура встречаются:

4 августа, пятница
«Краснодар» — «Пари НН» (20.00 мск)

5 августа, суббота
«Крылья Советов» — «Ростов» (15.00), «Оренбург» — «Урал» (17.30), «Рубин» — «Спартак» (17.30), ЦСКА — «Локомотив» (20.00)

6 августа, воскресенье
«Балтика» — «Факел» (17.30), «Зенит» — «Динамо» (19.00), «Сочи» — «Ахмат» (20.00)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
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