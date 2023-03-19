Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура: «Зенит» и «Спартак» проиграли, «Ростов» вышел на второе место

Сегодня, 21:47
В воскресенье, 19 марта, завершился 20-й тур чемпионата России по футболу.
Лидеры «Зенит» и «Спартак» потерпели поражения от ЦСКА и «Оренбурга» соответственно, «Ростов» благодаря победе над «Химками» обошел красно-белых и поднялся на второе место.
Результаты матчей 20-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
20
|
15
|
3
|
2
|
53-10
|
48
|
2
|
Ростов
|
20
|
12
|
5
|
3
|
36-27
|
41
|
3
|
Спартак
|
20
|
12
|
4
|
4
|
45-24
|
40
|
4
|
Динамо
|
20
|
10
|
5
|
5
|
36-24
|
35
|
5
|
ЦСКА
|
20
|
10
|
5
|
5
|
35-20
|
35
|
6
|
Ахмат
|
20
|
10
|
2
|
8
|
31-29
|
32
|
7
|
Оренбург
|
20
|
10
|
1
|
9
|
40-40
|
31
|
8
|
Краснодар
|
20
|
8
|
5
|
7
|
38-35
|
29
|
9
|
Сочи
|
20
|
8
|
4
|
8
|
29-39
|
28
|
10
|
Урал
|
20
|
7
|
4
|
9
|
24-31
|
25
|
11
|
Локомотив
|
20
|
6
|
4
|
10
|
27-37
|
22
|
12
|
Крылья Советов
|
20
|
5
|
5
|
10
|
20-31
|
20
|
13
|
Пари НН
|
20
|
5
|
5
|
10
|
24-35
|
20
|
14
|
Факел
|
20
|
2
|
11
|
7
|
27-37
|
17
|
15
|
Химки
|
20
|
3
|
4
|
13
|
19-41
|
13
|
16
|
Торпедо
|
20
|
1
|
5
|
14
|
10-34
|
8
Матчи 21-го тура пройдут 1 и 2 апреля — после паузы на игры сборных.