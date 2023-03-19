Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура: «Зенит» и «Спартак» проиграли, «Ростов» вышел на второе место

В воскресенье, 19 марта, завершился 20-й тур чемпионата России по футболу.

Лидеры «Зенит» и «Спартак» потерпели поражения от ЦСКА и «Оренбурга» соответственно, «Ростов» благодаря победе над «Химками» обошел красно-белых и поднялся на второе место.

Результаты матчей 20-го тура РПЛ

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 20 15 3 2 53-10 48 2 Ростов 20 12 5 3 36-27 41 3 Спартак 20 12 4 4 45-24 40 4 Динамо 20 10 5 5 36-24 35 5 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35 6 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32 7 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31 8 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29 9 Сочи 20 8 4 8 29-39 28 10 Урал 20 7 4 9 24-31 25 11 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22 12 Крылья Советов 20 5 5 10 20-31 20 13 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20 14 Факел 20 2 11 7 27-37 17 15 Химки 20 3 4 13 19-41 13 16 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8

Матчи 21-го тура пройдут 1 и 2 апреля — после паузы на игры сборных.