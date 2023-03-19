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Сегодня, 21:47

Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура: «Зенит» и «Спартак» проиграли, «Ростов» вышел на второе место

Валерий Карпин
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В воскресенье, 19 марта, завершился 20-й тур чемпионата России по футболу.

Лидеры «Зенит» и «Спартак» потерпели поражения от ЦСКА и «Оренбурга» соответственно, «Ростов» благодаря победе над «Химками» обошел красно-белых и поднялся на второе место.

Результаты матчей 20-го тура РПЛ

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

20

15

3

2

53-10

48

2

Ростов

20

12

5

3

36-27

41

3

Спартак

20

12

4

4

45-24

40

4

Динамо

20

10

5

5

36-24

35

5

ЦСКА

20

10

5

5

35-20

35

6

Ахмат

20

10

2

8

31-29

32

7

Оренбург

20

10

1

9

40-40

31

8

Краснодар

20

8

5

7

38-35

29

9

Сочи

20

8

4

8

29-39

28

10

Урал

20

7

4

9

24-31

25

11

Локомотив

20

6

4

10

27-37

22

12

Крылья Советов

20

5

5

10

20-31

20

13

Пари НН

20

5

5

10

24-35

20

14

Факел

20

2

11

7

27-37

17

15

Химки

20

3

4

13

19-41

13

16

Торпедо

20

1

5

14

10-34

8

Матчи 21-го тура пройдут 1 и 2 апреля — после паузы на игры сборных.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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