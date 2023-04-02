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Сегодня, 21:00

Турнирная таблица РПЛ после 21-го тура: «Ростов» оторвался от «Спартака», ЦСКА вышел на четвертое место

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты «Ростова».
Фото ФК «Ростов»
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В воскресенье, 2 апреля, завершился 21-й тур чемпионата России по футболу.

Лидер турнирной таблицы «Зенит» победил «Урал» (2:0), идущий вторым «Ростов» обыграл «Торпедо» (2:1) и оторвался от занимающего третью строчку «Спартака» на 3 очка. ЦСКА вышел на четвертое место после того, как выиграл у «Факела» (2:0).

Результаты матчей 21-го тура РПЛ

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

21

16

3

2

55-10

51

2

Ростов

21

13

5

3

38-28

44

3

Спартак

21

12

5

4

45-24

41

4

ЦСКА

21

11

5

5

37-20

38

5

Динамо

21

10

5

6

36-26

35

6

Ахмат

21

10

3

8

31-29

33

7

Оренбург

21

10

2

9

41-41

32

8

Краснодар

21

9

5

7

44-35

32

9

Сочи

21

9

4

8

31-39

31

10

Урал

21

7

4

10

24-33

25

11

Локомотив

21

7

4

10

31-37

25

12

Крылья Советов

21

5

6

10

21-32

21

13

Пари НН

21

5

4

12

23-41

19

14

Факел

21

2

11

8

27-39

17

15

Химки

21

3

4

14

19-47

13

16

Торпедо

21

2

4

15

13-35

10

Матчи 22-го тура РПЛ пройдут с 8 по 10 апреля.

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