Турнирная таблица РПЛ после 21-го тура: «Ростов» оторвался от «Спартака», ЦСКА вышел на четвертое место

Сегодня, 21:00
В воскресенье, 2 апреля, завершился 21-й тур чемпионата России по футболу.
Лидер турнирной таблицы «Зенит» победил «Урал» (2:0), идущий вторым «Ростов» обыграл «Торпедо» (2:1) и оторвался от занимающего третью строчку «Спартака» на 3 очка. ЦСКА вышел на четвертое место после того, как выиграл у «Факела» (2:0).
Результаты матчей 21-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
21
|
16
|
3
|
2
|
55-10
|
51
|
2
|
Ростов
|
21
|
13
|
5
|
3
|
38-28
|
44
|
3
|
Спартак
|
21
|
12
|
5
|
4
|
45-24
|
41
|
4
|
ЦСКА
|
21
|
11
|
5
|
5
|
37-20
|
38
|
5
|
Динамо
|
21
|
10
|
5
|
6
|
36-26
|
35
|
6
|
Ахмат
|
21
|
10
|
3
|
8
|
31-29
|
33
|
7
|
Оренбург
|
21
|
10
|
2
|
9
|
41-41
|
32
|
8
|
Краснодар
|
21
|
9
|
5
|
7
|
44-35
|
32
|
9
|
Сочи
|
21
|
9
|
4
|
8
|
31-39
|
31
|
10
|
Урал
|
21
|
7
|
4
|
10
|
24-33
|
25
|
11
|
Локомотив
|
21
|
7
|
4
|
10
|
31-37
|
25
|
12
|
Крылья Советов
|
21
|
5
|
6
|
10
|
21-32
|
21
|
13
|
Пари НН
|
21
|
5
|
4
|
12
|
23-41
|
19
|
14
|
Факел
|
21
|
2
|
11
|
8
|
27-39
|
17
|
15
|
Химки
|
21
|
3
|
4
|
14
|
19-47
|
13
|
16
|
Торпедо
|
21
|
2
|
4
|
15
|
13-35
|
10
Матчи 22-го тура РПЛ пройдут с 8 по 10 апреля.