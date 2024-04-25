Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

25 апреля, 22:56

«Краснодар» сократил отставание от «Зенита»: турнирная таблица РПЛ после 21-го тура

Telegram Дзен

В четверг, 25 апреля, завершился перенесенный, 21-й тур чемпионата России.

«Краснодар» победил «Балтику» (3:2) и сократил отставание от «Зенита», который проиграл «Рубину» (0:2), до 1 очка.

«Динамо», «Локомотив» и «Крылья Советов» одержали победы.

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью.

21-й тур: результаты всех матчей

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

25

15

5

5

44-22

50

2

Краснодар

25

14

7

4

41-25

49

3

Динамо

25

12

8

5

42-33

44

4

Локомотив

25

10

11

4

42-34

41

5

Крылья Советов

25

11

6

8

43-35

39

6

Спартак

25

11

6

8

34-29

39

7

ЦСКА

25

9

11

5

44-33

38

8

Ростов

25

10

7

8

37-38

37

9

Рубин

25

10

6

9

23-30

36

10

Пари НН

25

8

4

13

24-33

28

11

Ахмат

25

7

5

13

24-37

26

12

Оренбург

25

6

8

11

28-33

26

13

Факел

25

6

8

11

19-28

26

14

Урал

25

6

6

13

24-39

24

15

Балтика

25

6

5

14

25-31

23

16

Сочи

25

4

7

14

26-40

19

В матчах 26-го тура встречаются: 28 апреля, воскресенье «Ахмат» — «Пари НН» (14.00), «Спартак» — «Локомотив» (16.15), «Динамо» — «Зенит» (19.15), «Балтика» — ЦСКА (21.30);

29 апреля, понедельник «Крылья Советов» — «Краснодар» (13.00), «Рубин» — «Урал» (15.15), «Сочи» — «Факел» (17.30), «Ростов» — «Оренбург» (19.45).

РПЛ
1
Обсудить
Читайте также
Российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде в Париже
«Металлург» и «Локомотив» определили обладателя Кубка Гагарина-2024
Посольство РФ в Мексике прокомментировало недопуск россиян на рейсы из Турции
«Выиграли – теперь бухаем», 21-летний MVP плей-офф и поздравление от Малкина. Что произошло после победы «Металлурга» в финале Кубка Гагарина
Bloomberg заявило о переоценке Макроном своего влияния на ход конфликта на Украине
Стало известно об аресте активов и счетов экс-замминистра Иванова и его семьи
Популярное видео
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи перенесенного тура
Зделар: «Могу сказать, что это была хорошая игра»
Роберт Морено: «Очень стыдно, что в чемпионате России не переносят матч, когда в составе 14 игроков с отравлением»
«Обе команды больше думали, как не проиграть». Слишкович и Федотов после дерби
Федотов об игре Акинфеева: «Игорь снова показал свой уровень»
Федотов о нулевой ничьей со «Спартаком»: «Футбол прекрасен голами, но есть и другие элементы»
Федотов заявил, что у ЦСКА нет вопросов к Казарцеву после матча со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Дина Аверина: «Надеялась, что ЦСКА дожмет «Спартак» в конце матча»

Слишкович о ничьей с ЦСКА: «0:0 — заслуженно, но остается ощущение, что «Спартак» был ближе к победе»