«Зенит» опережает «Ростов» на 9 очков: турнирная таблица РПЛ после 22-го тура

Сегодня, 19:16
В понедельник, 10 апреля, завершился 22-й тур чемпионата России. «Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2). Отставание команды Валерия Карпина от лидера РПЛ «Зенита» перед очным матчем в следующем туре — 9 очков.
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
22
|
17
|
3
|
2
|
57-11
|
54
|
2
|
Ростов
|
22
|
13
|
6
|
3
|
40-30
|
45
|
3
|
Спартак
|
22
|
12
|
6
|
4
|
48-27
|
42
|
4
|
ЦСКА
|
22
|
12
|
5
|
5
|
40-20
|
41
|
5
|
Ахмат
|
22
|
11
|
3
|
8
|
33-29
|
36
|
6
|
Динамо
|
22
|
10
|
6
|
6
|
39-29
|
36
|
7
|
Краснодар
|
22
|
10
|
5
|
7
|
47-36
|
35
|
8
|
Оренбург
|
22
|
10
|
3
|
9
|
43-43
|
33
|
9
|
Сочи
|
22
|
9
|
4
|
9
|
32-41
|
31
|
10
|
Урал
|
22
|
7
|
4
|
11
|
24-35
|
25
|
11
|
Локомотив
|
22
|
7
|
4
|
11
|
32-39
|
25
|
12
|
Крылья Советов
|
22
|
6
|
6
|
10
|
23-33
|
24
|
13
|
Пари НН
|
22
|
5
|
4
|
13
|
24-44
|
19
|
14
|
Факел
|
22
|
2
|
11
|
9
|
27-41
|
17
|
15
|
Химки
|
22
|
3
|
4
|
15
|
19-50
|
13
|
16
|
Торпедо М
|
22
|
3
|
4
|
15
|
15-35
|
13