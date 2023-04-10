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Сегодня, 19:16

«Зенит» опережает «Ростов» на 9 очков: турнирная таблица РПЛ после 22-го тура

Футболисты &amp;quot;Зенита&amp;quot;.
Фото ФК «Зенит»
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В понедельник, 10 апреля, завершился 22-й тур чемпионата России. «Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2). Отставание команды Валерия Карпина от лидера РПЛ «Зенита» перед очным матчем в следующем туре — 9 очков.

Результаты матчей 22-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

22

17

3

2

57-11

54

2

Ростов

22

13

6

3

40-30

45

3

Спартак

22

12

6

4

48-27

42

4

ЦСКА

22

12

5

5

40-20

41

5

Ахмат

22

11

3

8

33-29

36

6

Динамо

22

10

6

6

39-29

36

7

Краснодар

22

10

5

7

47-36

35

8

Оренбург

22

10

3

9

43-43

33

9

Сочи

22

9

4

9

32-41

31

10

Урал

22

7

4

11

24-35

25

11

Локомотив

22

7

4

11

32-39

25

12

Крылья Советов

22

6

6

10

23-33

24

13

Пари НН

22

5

4

13

24-44

19

14

Факел

22

2

11

9

27-41

17

15

Химки

22

3

4

15

19-50

13

16

Торпедо М

22

3

4

15

15-35

13
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
РПЛ
17
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