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Сегодня, 21:05

«Зенит» сохранил 9-очковый отрыв от «Ростова»: турнирная таблица РПЛ после 23-го тура

«Ростов» — «Зенит».
Фото ФК «Ростов»
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В воскресенье, 16 апреля, завершился 23-й тур чемпионата России.

«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), отставание команды Валерия Карпина от команды из Санкт-Петербурга, лидирующей в турнирной таблице, осталось прежним — 9 очков.

«Спартак», победивший «Торпедо» (2:1), сократил отставание от «Зенита» до 10 очков, а от идущего вторым «Ростова» — до 1 очка.

Результаты матчей 23-го тура

И

В

Н

П

+/-

О

1

Зенит

23

17

4

2

57-11

55

2

Ростов

23

13

7

3

40-30

46

3

Спартак

23

13

6

4

50-28

45

4

ЦСКА

23

13

5

5

42-21

44

5

Динамо

23

11

6

6

42-30

39

6

Краснодар

23

11

5

7

49-36

38

7

Ахмат

23

11

4

8

34-30

37

8

Оренбург

23

10

3

10

44-47

33

9

Сочи

23

9

4

10

32-43

31

10

Локомотив

23

8

4

11

36-40

28

11

Урал

23

7

4

12

25-37

25

12

Кр. Советов

23

6

7

10

23-33

25

13

Пари НН

23

5

4

14

25-47

19

14

Факел

23

2

12

9

28-42

18

15

Химки

23

3

5

15

19-50

14

16

Торпедо

23

3

4

16

16-37

13
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
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РПЛ
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