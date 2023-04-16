«Зенит» сохранил 9-очковый отрыв от «Ростова»: турнирная таблица РПЛ после 23-го тура

Сегодня, 21:05
В воскресенье, 16 апреля, завершился 23-й тур чемпионата России.
«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), отставание команды Валерия Карпина от команды из Санкт-Петербурга, лидирующей в турнирной таблице, осталось прежним — 9 очков.
«Спартак», победивший «Торпедо» (2:1), сократил отставание от «Зенита» до 10 очков, а от идущего вторым «Ростова» — до 1 очка.
|
№
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
+/-
|
О
|
1
|
Зенит
|
23
|
17
|
4
|
2
|
57-11
|
55
|
2
|
Ростов
|
23
|
13
|
7
|
3
|
40-30
|
46
|
3
|
Спартак
|
23
|
13
|
6
|
4
|
50-28
|
45
|
4
|
ЦСКА
|
23
|
13
|
5
|
5
|
42-21
|
44
|
5
|
Динамо
|
23
|
11
|
6
|
6
|
42-30
|
39
|
6
|
Краснодар
|
23
|
11
|
5
|
7
|
49-36
|
38
|
7
|
Ахмат
|
23
|
11
|
4
|
8
|
34-30
|
37
|
8
|
Оренбург
|
23
|
10
|
3
|
10
|
44-47
|
33
|
9
|
Сочи
|
23
|
9
|
4
|
10
|
32-43
|
31
|
10
|
Локомотив
|
23
|
8
|
4
|
11
|
36-40
|
28
|
11
|
Урал
|
23
|
7
|
4
|
12
|
25-37
|
25
|
12
|
Кр. Советов
|
23
|
6
|
7
|
10
|
23-33
|
25
|
13
|
Пари НН
|
23
|
5
|
4
|
14
|
25-47
|
19
|
14
|
Факел
|
23
|
2
|
12
|
9
|
28-42
|
18
|
15
|
Химки
|
23
|
3
|
5
|
15
|
19-50
|
14
|
16
|
Торпедо
|
23
|
3
|
4
|
16
|
16-37
|
13