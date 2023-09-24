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В воскресенье, 24 сентября, состоялись четыре матча 9-го тура чемпионата России.
Единоличным лидером РПЛ стал «Краснодар», который победил «Урал» 2:0.
Чемпион страны «Зенит» дома проиграл «Локомотиву» (1:2), «Ростов» и ЦСКА не выявили победителя — 3:3, «Пари НН» взял верх над «Оренбургом» (3:1).
Результаты матчей 9-го тура чемпионата России
9-й тур РПЛ: 25 сентября «Факел» — «Рубин» (19.00).
В 10-м туре встречаются: 29 сентября «Ростов» — «Урал» (19:00);
30 сентября «Оренбург» — «Зенит» (12:00), «Локомотив» — «Пари НН» (14:45), «Рубин» — «Краснодар» (16:30), ЦСКА — «Балтика» (19:00);
1 октября «Факел» — «Сочи» (14:00), «Крылья Советов» — «Спартак» (16:30), «Ахмат» — «Динамо» (19:00).