Турнирная таблица РПЛ после 24-го тура: «Зенит», «Ростов» и «Спартак» одержали победы

Сегодня, 21:25
В понедельник, 24 апреля, завершился 24-й тур чемпионата России.
Лидеры РПЛ «Зенит», «Ростов» и «Спартак» одержали победы.
ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью.
Результаты матчей 24-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
24
|
18
|
4
|
2
|
60-12
|
58
|
2
|
Ростов
|
24
|
14
|
7
|
3
|
43-31
|
49
|
3
|
Спартак
|
24
|
14
|
6
|
4
|
54-31
|
48
|
4
|
ЦСКА
|
24
|
13
|
6
|
5
|
43-22
|
45
|
5
|
Ахмат
|
24
|
12
|
4
|
8
|
35-30
|
40
|
6
|
Динамо
|
24
|
11
|
6
|
7
|
43-33
|
39
|
7
|
Краснодар
|
24
|
11
|
5
|
8
|
52-40
|
38
|
8
|
Оренбург
|
24
|
11
|
3
|
10
|
47-48
|
36
|
9
|
Сочи
|
24
|
9
|
4
|
11
|
32-44
|
31
|
10
|
Локомотив
|
24
|
8
|
5
|
11
|
37-41
|
29
|
11
|
Урал
|
24
|
7
|
4
|
13
|
26-40
|
25
|
12
|
Крылья Советов
|
24
|
6
|
7
|
11
|
24-35
|
25
|
13
|
Пари Нижний Новгород
|
24
|
6
|
4
|
14
|
27-48
|
22
|
14
|
Факел
|
24
|
2
|
12
|
10
|
29-45
|
18
|
15
|
Химки
|
24
|
4
|
5
|
15
|
23-52
|
17
|
16
|
Торпедо М
|
24
|
3
|
4
|
17
|
18-41
|
13