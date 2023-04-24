Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:25

Турнирная таблица РПЛ после 24-го тура: «Зенит», «Ростов» и «Спартак» одержали победы

Томаш Тавареш, Эдуард Сперцян и Данил Пруцев в матче «Спартак» — «Краснодар».
Томаш Тавареш, Эдуард Сперцян и Данил Пруцев в матче «Спартак» — «Краснодар».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

В понедельник, 24 апреля, завершился 24-й тур чемпионата России.

Лидеры РПЛ «Зенит», «Ростов» и «Спартак» одержали победы.

ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью.

Результаты матчей 24-го тура РПЛ

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

24

18

4

2

60-12

58

2

Ростов

24

14

7

3

43-31

49

3

Спартак

24

14

6

4

54-31

48

4

ЦСКА

24

13

6

5

43-22

45

5

Ахмат

24

12

4

8

35-30

40

6

Динамо

24

11

6

7

43-33

39

7

Краснодар

24

11

5

8

52-40

38

8

Оренбург

24

11

3

10

47-48

36

9

Сочи

24

9

4

11

32-44

31

10

Локомотив

24

8

5

11

37-41

29

11

Урал

24

7

4

13

26-40

25

12

Крылья Советов

24

6

7

11

24-35

25

13

Пари Нижний Новгород

24

6

4

14

27-48

22

14

Факел

24

2

12

10

29-45

18

15

Химки

24

4

5

15

23-52

17

16

Торпедо М

24

3

4

17

18-41

13
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
РПЛ
0
Читайте также
Шведского экспериментатора травили судьи. Но он все равно изменил прыжки с трамплина
Рядом с Абаскалем в «Спартаке» никого нет. Почему испанец виноват, но он не виноват
WP узнала о разработке Киевом плана атаки на Москву 24 февраля
Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 60 бойцов «Грузинского легиона»
Экс-главу КНБ Казахстана приговорили к 18 годам лишения свободы
В Испании эксгумировали тело основателя фашистского движения
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Джикия объяснил свою реакцию на вопрос о деградации «Спартака»
Калешин: «Краснодар» сделал подарок «Спартаку» на майские праздники, хотя выглядел лучше и целостнее"
Камоцци назвал Промеса главной атакующей мощью «Спартака»
«Команда показала, что у нее есть сердце». Тренеры «Спартака» и «Краснодара» — о сумасшедшем матче
Маслов — о травме Боржеса: «Хорошо, что Джикия быстро сориентировался и начал оказывать помощь»
Сафонов высказался о травме Кади
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ивич — о поражении от «Спартака»: «Все всё видели. Нет слов по игре»

Андрей Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром»